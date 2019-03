"Największą walkę toczymy z czasem". Bilans ofiar śmiertelnych cyklonu stale rośnie

Trevor nie odpuszcza. Największa ewakuacja od 45 lat - 21-03-2019 Ponad dwa tysiące mieszkańców Terytorium Północnego Australii objęto ewakuacją w związku ze zbliżającym się cyklonem Trevor. Meteorolodzy prognozują prędkość porywów wiatru, dochodzącą do 200 kilometrów na godzinę oraz podtopienia spowodowane obfitymi opadami deszczu. czytaj dalej

Jak przekazał minister środowiska Mozambiku Celso Correia, liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć, ponieważ ratownicy wciąż znajdują ciała. - Największą walkę toczymy z czasem - dodał podczas konferencji prasowej. Podkreślił, że do tej pory udało się uratować około trzech tysięcy osób.

W sąsiadującym z Mozambikiem Zimbabwe liczba ofiar śmiertelnych cyklonu Idai wzrosła do 139, a w Malawi do 56.

Potrzebna pomoc

Światowy Program Żywnościowy ONZ, który koordynuje pomoc żywieniową, przekazał, że około 200 tysięcy mieszkańców Zimbabwe w ciągu najbliższych miesięcy będzie potrzebowało pilnej pomocy żywnościowej.

- To ludzka katastrofa najwyższego stopnia - powiedział agencji Reutera biznesmen Graham Taylor. Opowiadał, że podczas próby powrotu z miasta Beira do domu widział "setki ciał zmyte wodą powodziową". - To, co uderzyło mnie najpierw, to liczba osób na dachach i drzewach. Można było usłyszeć, jak krzyczeli o pomoc przez wiele godzin, przez wiele dni - relacjonował.

W związku z tym, że wody powodziowe zaczynają się cofać, minister Correia podkreślił, że priorytetem jest dostarczenie żywności i innych zasobów osobom zamieszkującym dotknięte żywiołem tereny.

Zniszczenia w Afryce po przejściu cyklonu (PAP/EPA)



















Niszczycielski żywioł

Idai uderzył w miasto Beira w Mozambiku wiatrem osiągającym w porywach prędkość do 170 kilometrów na godzinę. Stamtąd przeniósł się do Zimbabwe i Malawi. Niszczył stojące na swojej drodze budynki i naraził życie milionów ludzi na niebezpieczeństwo.

Ulewny deszcz sprawił, że rzeki Buzi i Pungue, których ujścia znajdują się w rejonie Beira, wylały. Skala powodzi jest ogromna - 20 marca woda pokryła powierzchnię ponad dwóch tysięcy metrów kwadratowych. Powodzie przyniosły kolejne zagrożenie, jakim są choroby.

Prezydent Mozambiku Filipe Nyusi ogłosił trzydniową żałobę narodową. Podkreślił, że liczba ofiar śmiertelnych powodzi może wzrosnąć do ponad tysiąca.

Rozmiar zalań wokół miasta Beira (PAP/EPA/ESA / HANDOUT)