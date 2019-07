Największy upał od 70 lat

Nie tylko rekordowy czerwiec. Zakończyliśmy jedno z najgorętszych półroczy - 17-07-2019

Według najnowszych badań Goddard Institute for Space Studies, ośrodka NASA, okres od stycznia do czerwca 2019 roku to drugie najcieplejsze półrocze, jakie zarejestrowano od początku prowadzenia analiz. Klimatolodzy, chociaż biją na alarm, nie są zaskoczeni. Jak twierdzą, istnieją ogromne szanse, że cały rok 2019 może być najgorętszym w historii. czytaj dalej