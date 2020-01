NASA: chmury pyłu znad Australii mogą okrążyć Ziemię

Australia płonie. Zobacz przejmujące zdjęcia - 10-01-2020 Od kilku miesięcy Australię trawią pożary buszu. Ocenia się, że zginąć w płomieniach mógł nawet miliard zwierząt, a końca walki z żywiołem nie widać. Rozmiary tragedii udokumentowane zdjęciami są przejmujące. czytaj dalej

Pirocumulonimbusy nazywane są też ognistymi chmurami lub flammagenitusami. To chmury burzowe, które formują się nad rozgrzanym - na przykład płonącym - obszarem. Bardzo rzadko pada z nich deszcz, dużo częściej pojawiają się za to pioruny. Ze względu na zanieczyszczenie cząstkami pyłu lub sadzy pirocumulonimbusy mogą przybierać ciemne barwy.

Wędrujące w stratosferze pyły

Za sprawą pirocumulonimbusów do stratosfery (drugiej, licząc od powierzchni, warstwie atmosfery zaczynającej się na wysokości około 10 kilometrów nad Ziemią, a kończącej na wysokości około 50 km nad Ziemią) dostały się pyły z australijskich pożarów. Mogą one przebyć tysiące kilometrów. Według naukowców z NASA co najmniej raz okrążą całą Ziemię i wrócą ponownie nad Australię. Tym samym mogą wpłynąć na pogodę w różnych częściach świata.

Dzięki satelitom NASA śledzi na bieżąco przemieszczanie się dymu z australijskich pożarów. Dym ma dramatyczny wpływ na pogorszenie się jakości powietrza w Nowej Zelandii. Ponadto spowodował, że tamtejsze lodowce zmieniły kolor.

>>>CZYTAJ WIĘCEJ O LODOWCACH, KTÓRE ZMIENIŁY KOLOR

Dym "przeleciał" już nad Nową Zelandią, a według zdjęć satelitarnych 8 stycznia znajdował się połowie drogi wokół Ziemi - był tuż nad Amerykę Południową. Spowodował, że w wielu miejscach wschody i zachody słońca były wyjątkowo kolorowe.

Zdjęcie satelitarne unoszących się pyłów i dymów z australijskich pożarów z 4 stycznia (NASA)