Naukowcy chcą wysłać w listopadzie w kosmos rośliny papryczki chilli. W ten sposób może się ona stać się pierwszym owocem uprawianym w kosmosie przez amerykańskich astronautów.

- Poszukiwaliśmy odmian, które nie rosną zbytnio wysoko, a mimo to są bardzo produktywne w kontrolowanych środowiskach - powiedział fizjolog roślin NASA Ray Wheeler, w wywiadzie dla "Rio Grande Sun".

Jak dodał, astronauci często wyrażali pragnienie bardziej pikantnych i aromatycznych potraw, a dodanie trochę więcej ostrości wydawało się odpowiednim krokiem. Papryka zawiera dużą dawkę witaminy C, a to jest ważny element diety podczas przebywania w kosmosie.

Ma szanse zostać pierwszą

Naukowcy wybrali odmianę zwaną Espanola chili nieprzypadkowo. Rośnie ona na dużych wysokościach, ma krótki okres wegetacji i jest ją łatwo zapylać.

Astronauci i kosmonauci hodują rośliny w kosmosie z powodzeniem od 1982 roku, kiedy załodze radzieckiego statku Salut 7 wyrosły rzodkiewniki pospolite.

Na pokładzie ISS hodowanych jest już wiele warzyw, m.in. sałata, boćwina szwajcarska, rzodkiewki, kapusta chińska oraz groszek. Warto zwrócić uwagę na to, że botanicznie groszek uznawany jest za owoc, a rosyjscy astronauci hodowali go w swojej części ISS. Do tej pory amerykańscy astronauci nie wyhodowali jeszcze owoców. Papryka może stać się pierwszym.

System korzeniowy roślin jest złożony i używa przyciągania ziemskiego po to, by się orientować, dlatego hodowla w warunkach niskiej grawitacji - czyli na pokładzie stacji kosmicznej - jest tak utrudniona.

Przydadzą się na Marsie

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, astronauci z NASA w listopadzie tego roku na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) wyhodują paprykę.

Własna hodowla roślin w kosmosie jest ważna dla astronautów jeszcze z jednego powodu. Jeśli NASA uda się wysłać ludzi na Marsa, transport świeżych warzyw z Ziemi na Czerwoną Planetę będzie zajmował dużo czasu. Dlatego marsjańska załoga musi być samowystarczalna oraz mieć bogatą gamę składników odżywczych i witamin.