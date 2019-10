Nadeszła chmura pyłu, zrobiło się ciemno - 17-10-2019 Przez australijski stan Queensland przetoczyły się nawałnice. Padał deszcz i wiał silny wiatr. Pojawiła się też burza piaskowa, która znacznie ograniczała widzialność. czytaj dalej

Porywisty wiatr i sztorm

Burza tropikalna Nestor kieruje się na północny wschód z prędkością 27 kilometrów na godzinę. Obecnie znajduje się około 137 kilometrów na południowy zachód od Panamy. Żywioł niesie ze sobą ulewny deszcz i porywisty wiatr. Synoptycy prognozują, że spadnie 25-75 litrów wody na metr kwadratowy, a miejscami nawet 150 l/mkw.

- Nestor przyniesie obfite opady deszczu, niszczycielski wiatr i sztorm do regionu Florida Panhandle oraz północno-zachodniej Florydy w sobotę - powiedział Dan Kottlowski, główny ekspert ds. huraganów AccuWeather.

Amerykańscy meteorolodzy ostrzegają przed ryzykiem wystąpienia tornad w północnej i centralnej części półwyspu Floryda oraz u wybrzeży stanu Georgia, Karolina Północna i Południowa. Już w piątkową noc odnotowano tornado w pobliżu miasta Lakeland, na Florydzie.

Wiatr w burzy tropikalnej wieje ze średnią prędkością 80 kilometrów na godzinę. Żywioł osłabnie, kiedy zacznie się poruszać w głąb lądu.

A tornado watch has been issued for parts of Florida until 12 PM EDT pic.twitter.com/YVickDGreD — NWS Melbourne (@NWSMelbourne) 19 października 2019

Prognozowana trasa przejścia burzy tropikalnej Nestor (NHC)