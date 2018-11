Zobaczymy zimowe oblicze listopada. Chłód, deszcz ze śniegiem i śnieg - 15-11-2018 W najbliższych dniach powinniśmy przygotować się na znaczne ochłodzenie. Będą regiony, gdzie termometry w ciągu dnia pokażą maksymalnie 1 stopień Celsjusza. Synoptycy prognozują opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. czytaj dalej

Wątpliwe uroki zimy

Ameryka Północna ma już za sobą pierwszą zimową burzę. W czwartek na północnym wschodzie kraju pojawiły się opady śniegu i marznącego deszczu. Amerykańskie serwisy pogodowe podają, że burza śnieżna rozciąga się od Doliny Ohio do środkowego Atlantyku. Według prognoz w Nowym Jorku i częściach Pensylwanii może spaść około 30 centymetrów śniegu.

Kierowcy w Nowym Jorku zmagali się z ogromnymi utrudnieniami w ruchu. Na moście George'a Washingtona doszło do wypadku, w wyniku którego powstał ogromny korek. Jeden z kierowców relacjonował, że aby dotrzeć do pracy, wiele osób opuszczało swoje pojazdy.

Porty Lotnicze Johna F. Kennedy'ego, Nowy Jork LaGuardia i Newark już informują o kilkugodzinnych opóźnieniach lotów. Wiele szkół na północy kraju jest zamkniętych.

Ostrzeżenia pogodowe

Ostrzeżenia przed zamieciami wydano w większości stanów na wschodzie USA. Do godziny 4 czasu lokalnego obowiązują w hrabstwach Northern Fairfield, New Haven, Middlesex i New London. Hrabstwa Hartford, Tolland i Windham mogą spodziewać się silnych opadów do godziny 7. Natomiast w hrabstwie Litchfield ostrzeżenia obowiązują do godziny 13.

Władze miast zapewniły, że sprzęt do odśnieżania jest gotowy do działania. Jeśli zajdzie potrzeba, pługi i rozrzutniki z solą wyruszą na drogi.

Nie byli gotowi

Amerykanie są zaskoczeni przedwczesnym nadejściem zimy. - Nie byłam jeszcze gotowa na taką pogodę - powiedziała Dana Periste z Mendham.

Niektórzy narzekają, że nie zdążyli się jeszcze nacieszyć jesienią. - Praktycznie nie było jesieni, a teraz jest zbyt zimno - twierdziła Macey Decker z Pensylwanii.

Są też osoby, które w obawie przed zamieciami wracają do domów z zapasami jedzenia. - Podstawowe rzeczy - mleko, chleb, jajka... - wyliczał Tom Bujnowski z Springfield.

Na szczęście są Amerykanie, których ucieszyło nadejście zimy. - Zmęczyła mnie wilgoć i upał, więc jest to mała przerwa - mówiła Joyce Connect z Millburn.