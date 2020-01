"Nie ma prądu, nawet dostęp do wody został odcięty". Erupcja wulkanu na Filipinach

Niski poziom wody w Wenecji - 13-01-2020 W ostatnich dniach w Wenecja miała problem z poziomem wody - był za niski. Gondole i łodzie nie mogły pływać. czytaj dalej

Ewakuacja ludzi

W nocy z niedzieli na poniedziałek zarejestrowano co najmniej 75 wstrząsów sejsmicznych związanych z aktywnością wulkanu Taal. W niedzielę, po tym, jak wulkan wyrzucał popiół, niewielkie kamienie i parę wodną na wysokość do 15 kilometrów, władze nakazały ewakuację 60 tysięcy ludzi, w tym turystów. Zamknięto też międzynarodowe lotnisko w Manili.

Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii ostrzega, że "w ciągu tygodni może dojść do kolejnej niebezpiecznej erupcji". W związku z wybuchem władze zamknęły w stolicy szkoły i przedsiębiorstwa.

Mark Leviste, wicegubernator prowincji Batangas, powiedział, że opady deszczu zamienił popiół wulkaniczny w błoto i trzeba ewakuować ludzi. - Nie ma prądu, nawet dostęp do wody został odcięty - powiedział.

W raporcie Instytut podał, że zaleca ewakuację ludzi z okolic wulkanu Taal, który położony jest na wyspie pośrodku jeziora Taal oraz z dwóch zagrożonych pobliskich miejscowości w prowincji Batangas. Ostrzegł też przed "możliwym wulkanicznym tsunami".

Krajowa rada ds. zmniejszenia ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi poinformowała dziennikarzy, że rozpoczęła się ewakuacja zagrożonego obszaru. Szef Instytutu Renato Solidum poradził mieszkającym wokół jeziora Taal, aby podjęli również środki ostrożności i zwracali uwagę na ewentualne zaburzenia wody w jeziorze związane z działalnością wulkaniczną.

Zawieszone loty

W niedzielę zawieszono loty na międzynarodowym lotnisku w Manili. - Operacje lotnicze na międzynarodowym lotnisku Ninoy Aquino zostały tymczasowo zawieszone z powodu pyłu wulkanicznego pochodzącego z erupcji wulkanu Taal - przekazał na Twitterze Zarząd Międzynarodowego Portu Lotniczego w Manili.

Silne opady popiołu dotarły również do prowincji Cavite, co skłoniło rząd prowincji do zawieszenia zajęć w poniedziałek i wezwania mieszkańców do pozostania w domu.

Eksplozja i pióropusz popiołu były widoczne z pobliskiego miasta Tagaytay, popularnego miejsca obserwacji wulkanu Taal, gdzie w weekendy gromadzi się wielu turystów.

Taal jest jednym z najmniejszych aktywnych wulkanów na świecie - mierzy zaledwie 311 metrów.

Ostatni raz Taal wybuchł w 1977 roku, jednak największa erupcja nastąpiła w 1911 roku. W wyniku erupcji życie straciło wtedy 1335 osób, a kolejnych 200 zostało rannych. Przed wybuchem w kraterze znajdowało się kilka kolorowych jezior - zielone, żółte, czerwone, jednak krajobraz po wybuchu znacznie się zmienił i obecnie jedyne jezioro w kraterze ma kolor turkusowy.