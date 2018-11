"Nie mamy do czego wracać". 25 ofiar śmiertelnych i ogromne zniszczenia

Kalifornia zmaga się z ogromnymi pożarami. Sytuację pogarszają silne porywy wiatru, przez które ogień szybko się rozprzestrzenia. Władze podają, że zginęło co najmniej 25 osób.

Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł w niedzielę z 23 do 25 osób. W niedzielę przed południem poinformowano, że dwie osoby zginęły w pożarze nazywanym Woolsey w kanionie w hrabstwie Ventura na południu Kalifornii.

W pożarach do tej pory rannych zostało trzech strażaków. Władze informują, że zaginionych jest 35 osób, a liczba ofiar śmiertelnych wciąż może wzrosnąć.

Wiatr nie ułatwia sprawy

Wiatr o średniej prędkości około 65 kilometrów na godzinę w niedzielę nawiedził Kalifornię Południową. Porywy osiągające prędkość nawet 96 km/h stanowią utrudnienie dla strażaków, którzy próbują opanować żywioł. Oczekuje się, że ten utrudniający akcję wiatr utrzyma się przynajmniej do wtorku.

Wieje również w Kalifornii Północnej. W okolicach podgórza Sierra Nevada niedaleko Sacramento porywy wiatru osiągają prędkość ponad 60 km/h.

Ogromne zniszczenia

W miejscowości Paradise pożar spalił ponad sześć i pół tysiąca budynków, co czyni go najbardziej destrukcyjnym w ciągu ostatnich lat. Od sobotniej nocy zniszczył ponad 40,5 tysiąca hektarów ziemi na skaju Narodowego Lasu Plumas.

Na południu ogień Woolsey, płonący w pobliżu Malibu, w niedzielę podwoił swoją siłę, zagrażając tysiącom mieszkańców. Tam pożar zniszczył co najmniej 117 budynków i ponad 33,5 tysiąca hektarów ziemi. Strat może być więcej, ponieważ jeszcze nie opanowano ognia.

- Nasi strażacy stoją w obliczu ekstremalnych, trudnych warunków pożarowych, których, jak przyznają, nie widzieli nigdy w swoim życiu - powiedział szef straży pożarnej w Los Angeles Daryl Osby.

Spalenia w Kalifornii widziane z kosmosu

Bez dachu nad głową

W pożarach wielu ludzi straciło cały swój dobytek. Niektórym, jak 66-letniemu Rexowi Stewardowi, zostało jedynie to, co miał przy sobie. - Paradise nie istnieje. Nie mamy do czego wracać - powiedział mężczyzna. W południowej części Kalifornii około ćwierć miliona ludzi musiało się ewakuować.

Popularne okolice

Pożary uderzyły w miasta, w których mieszka wielu amerykańskich celebrytów m.in. Kim Kardashian, Lady Gaga i Cher. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump za pośrednictwem Twittera winą za wybuchy pożarów obarczył ubogą gospodarkę leśną.

ZOBACZ MAPĘ AKTUALNYCH (CZERWONYCH) POŻARÓW NA TERENIE KALIFORNII: