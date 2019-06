Jaja wypadły z bocianiego gniazda. Pomogli strażacy ochotnicy - 15-04-2019 Z bocianiego gniazda w Gaszowicach wypadły dwa jaja. Jedno z nich stłukło się, drugie zawinęła w kocyk mieszkanka wsi. Na pomoc ruszyli strażacy ochotnicy. Pierwszą informację i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

W ostatnich dniach przez Rumunię przechodzą gwałtowne burze. Podczas jednej z nich piorun uderzył w bocianie gniazdo w miejscowości Orlat w rumuńskiej Transylwanii. Świadkowie zaalarmowali straż pożarną i schronisko dla ptaków, kiedy tylko zauważyli ogień. Kiedy płomienie dogasły, strażacy znaleźli w gnieździe cztery pisklęta. Ich matka cały czas osłaniała je skrzydłami. Nie opuściła płonącego gniazda ani na chwilę.

Pisklęta zostały zabrane przez wolontariuszy do schroniska dla bocianów w pobliskim Cristian. Młode nie będą tam osamotnione, gdyż placówkę zamieszkuje 70 ptaków. Tylko część z nich jest na tyle sprawna, by na jesień odlecieć do ciepłych krajów.

Nie wiadomo, co stało się z dorosłą bocianicą.