W kierunku Florydy zmierza Dorian - huragan drugiej kategorii w skali Saffira-Simspona. Wcześniej żywioł jako huragan piątej, najwyższej kategorii zdewastował Bahamy, doprowadzając do śmierci co najmniej pięciu osób. Premier tego kraju, Hubert Minnis, nazwał ostatnie wydarzenia "historyczną tragedią". Dorian nie jest jedynym groźnym zjawiskiem, które pojawiło się nad oceanami.

Potencjalne zagrożenia

Oficjalnie sezon na huragany na obszarze Oceanu Atlantyckiego trwa od 1 czerwca do 30 listopada. Według statystyk Narodowej Służby Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA) najwięcej huraganów i burz tropikalnych przypada na okres od połowy sierpnia do późnego października.

W rejonie Zatoki Meksykańskiej uformowała się burza tropikalna Fernand. Wieczorem we wtorek żywioł znajdował się 255 kilometrów na wschód od La Pesca w Meksyku. Fernand przesuwa się na zachód z prędkością 11 kilometrów na godzinę, a średnia prędkość wiatru osiąga 65 km/h.

Władze Meksyku wydały ostrzeżenia przed burzą tropikalną dla północno-wschodnich wybrzeży kraju.

Liczba huraganów i burz na Atlantyku w poszczególnych dniach (NOAA)

Prognozowana trasa przejścia burzy tropikalnej Fernand (stan na godzinę 20 we wtorek) (NHC)

Zdjęcie satelitarne burzy tropikalnej Fernand (Wikipedia/Public Domain/NASA)

Dwa kolejne ośrodki niżowe

Meteorolodzy NHC w rejonie Oceanu Atlantyckiego w okolicach Republiki Zielonego Przylądka obserwują obszar obniżonego ciśnienia, w którym pada deszcz i tworzą się burze. Zdaniem NHC w tym rejonie w ciągu 48 godzin może dojść do uformowania się cyklonu. Prawdopodobieństwo wynosi 90 procent.

Obszar niskiego ciśnienia zauważono także na południe od Bermudów. Tam istnieje 40-procentowa szansa uformowania się kolejnego cyklonu. Zdaniem NHC, miałoby do tego dojść w ciągu kolejnych dwóch dni.

Sytuacja prognostyczna na Oceanie Atlantyckim (stan na wtorek na godzinę 20) (NHC)

Lingling zagraża Tajwanowi

Na Pacyfiku we wschodniej Azji znajduje się tajfun pierwszej kategorii o nazwie Lingling. Średnia prędkość wiatru osiąga do 120 kilometrów na godzinę, a porywy osiągają maksymalną prędkość do 145 km/h.

Ewakuowano dwa tysiące turystów z wysp Lu Dao i Lan Yu. Meteorolodzy z Centralnego Biura Pogodowego Tajwanu oczekują, że tajfun zbliży się do wybrzeży kraju w środę albo w czwartek, choć jego zewnętrzna krawędź nie dotrze do Tajwanu. W całym kraju prognozowane są opady deszczu.

Prognozowana trasa przejścia cyklonu Lingling (Joint Typhoon Warning Center)