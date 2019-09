Niebezpieczny upał i setki tysięcy domów bez prądu. Japonia walczy ze skutkami tajfunu

Wiatr był tak silny, że przewracał ciężarówki. Rośnie bilans ofiar tajfunu Faxai - 09-09-2019 W poniedziałek rano w Japonię uderzył tajfun Faxai. Jak podaje agencja Kyodo, zginęły trzy osoby, a 50 zostało rannych. Gwałtowna pogoda spowodowała zakłócenia komunikacyjne w Tokio. czytaj dalej

W poniedziałek rano w Japonię uderzył tajfun Faxai. Przez ten niebezpieczny żywioł zginęły trzy osoby, a około 50 zostało rannych.

Faxai w momencie uderzenia w Tokio i okoliczne regiony niósł porywy wiatru o prędkości 216 kilometrów na godzinę. Tak silny wiatr dokonał wielu zniszczeń. Zaraz po przejściu tajfunu bez prądu było aż 860 tysięcy gospodarstw domowych.

Problemy z przywróceniem prądu

Jak podało japońskie przedsiębiorstwo energetyczne Tokyo Electric Power (Tepco), wciąż nie udało się przywrócić energii elektrycznej do około 400 tysięcy domów. Lokalne media informują, że co najmniej dwie osoby zmarły z powodu braku prądu. 93-letnia kobieta i 65-letni mężczyzna ze znajdującej się na wschód od Tokyo prefektury Chiba zmarli we wtorek najprawdopodobniej z powodu udaru cieplnego. Oboje nie mieli w domu energii elektrycznej, więc nie działała klimatyzacja, a temperatura sięgała 30 stopni Celsjusza.

- Przepraszam, że od tak dawna nie ma energii. Nie ma szans na usunięcie wszystkich awarii w środę - poinformował przedstawiciel TEPCO, Yoshinori Kaneko. Naprawy trwały całą noc, ale spowalniały je burze.

W jednym z miast utworzone zostały schroniska dla kobiet w ciąży i niepełnosprawnych. W środę rano ratusz pełen był ludzi, którzy ładowali swoje urządzenia mobilne.

Niestety, na razie nic nie wskazuje, aby temperatura w okolicach Tokio spadała. Lokalni meteorolodzy apelują, aby mieszkańcy podjęli wszelkie środki ostrożności.