W środę niebo nad Polską może nabrać głębokiej pomarańczowej barwy. To z powodu chmury pyłu, która - pędzona wiatrem - dotrze do nas znad Sahary. Ekspert tłumaczy, co się za tym kryje.

Gdy w środę niebo przybierze zagadkowy kolor, nie snujmy teorii spiskowych. To silny wiatr wiejący nad Saharą wzbija chmury pyłu i piasku, po czym pędzi je do Europy.

Zdaniem niemieckiego portalu wetteronline.de porywisty wiatr nad południowym pasmem Alp dodatkowo napędzi chmurę pyłu, by ta dotarła nad wschodnią część Europy.

To nie koniec niespodzianek. Na początku stycznia na największej pustyni świata pojawił się śnieg.

"Mało się o tym mówi"

- To dość częste zjawisko, czasem możemy się z nim spotkać kilka razy w miesiącu - informuje profesor Krzysztof Markowicz z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. - To prawda, że w tym roku wydarzy się to po raz pierwszy. Wystarczy silniejsza burza piaskowa nad Saharą, by pył wzbił się w powietrze i dotarł do Europy. To nic nowego, po prostu mało się o tym mówi - dodał.





Prof. Markiewicz przyznaje, że chociaż dziś [we wtorek] niebo nad Warszawą jest błękitne, to już jutro do Polski dotrze chmura pyłu i niebo może zajść oranżem. Nie będzie jednak tego dobrze widać z powodu zachmurzenia.

- Ten piasek zazwyczaj napływa i rozprasza światło słoneczne, ale jutro niebo będzie dość zachmurzone i nie wszędzie to dostrzeżemy - tłumaczy.

Jak informuje Tomasz Wasilewski z TVN Meteo, zmiana barwy będzie najlepiej widoczna nad zachodnią i południową Polską.

Aż śnieg żółknie

Profesor Markiewicz zauważa, że czasem pył i piasek z takiej chmury opada na ziemię. Dzieje się to wtedy, gdy pada deszcz lub śnieg. Po takiej "orzeźwiającej" ulewie na samochodach osadza się nalot, a śnieg nabiera zagadkowej żółtej barwy.

- Śnieg żółknie tak mniej więcej raz do roku - dodaje profesor. - Zwykle w Sudetach. Było nawet kilka afer w Polsce, że to z powodu elektrowni w Czarnobylu, ale to po prostu pył znad Sahary - kwituje.

Chmura pyłu znad Sahary (Copernicus Sentinel Atmosphere Monitoring Service)