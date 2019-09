Burza w Phoenix rozpoczęła się w niedzielę wieczorem, przynosząc ze sobą ogromne ilości deszczu. Według lokalnych mediów, spadło 127 litrów opadów na metr kwadratowy. Wystąpiło wiele podtopień.

Według Narodowej Służby Pogodowej, sytuacja była bardzo trudna.

So many reports of rescues, cars stuck...roads closed. These flash flood warnings are SERIOUS! #azwx — NWS Phoenix (@NWSPhoenix) September 23, 2019

Zamknięte szkoły

Karen nad Wyspami Dziewiczymi i Portoryko. Może pozostać tam jeszcze tydzień - 26-09-2019 Burza tropikalna Karen jeszcze przez kilka dni zatrzyma się na Karaibach. Opady deszczu, które ze sobą sprowadzi, mogą sięgnąć nawet 355 litrów wody na metr kwadratowy. czytaj dalej

W poniedziałek szkoły w mieście Apache Junction zostały zamknięte z powodu podtopień.

Tamtejsze władze informowały o pięciu interwencjach związanych z podtopieniami. Uratowano między innymi matkę z dzieckiem, która nie mogła wydostać się z zalanego obszaru.

Lokalne media doniosły także o dwójce nastolatków, którzy znaleźli się nieopodal Parku Narodowego Black Canyon. Utknęli na wzniesieniu, które nagle ze wszystkich stron otoczyła woda. Brygadzie strażaków z Phoenix udało się ich uratować.

#Breaking SFMD crews have just rescued a mother and her small child from a flooded wash in the area of McKellips & Main Dr. This is the fifth water rescue call this morning in Apache Junction. pic.twitter.com/nvgPICnK1D — SFMD (@sfmd_az_gov) September 23, 2019

Zalane samochody

37 zabitych i ponad 300 rannych. Trzęsienie ziemi w Pakistanie - 25-09-2019 Według najnowszych informacji w trzęsieniu ziemi w Pakistanie zginęło 37 osób. Ponad 300 jest rannych. czytaj dalej

- To przyszło tutaj i wyglądało jak rzeka. Nigdy wcześniej nie widziałem wody, która poruszałaby się tak szybko. Zmyła wszystko - powiedział jeden z mieszkańców Phoenix. Kiedy zobaczył ludzi uwięzionych w samochodach w zalanym parku, ruszył im na ratunek.

- Utknęli w drodze do pracy. Moja ciężarówka była na tyle wysoka, że pomogłem wyciągnąć ich samochody z wody - opowiadał w rozmowie z lokalnymi mediami.