Niecodzienna przyjaźń międzygatunkowa. "Szop jest lepszym nauczycielem niż pies"

Szop o imieniu Moshka przyszedł na świat w innym ogrodzie zoologicznym. Został oddzielony od swojej rodziny, kiedy okazało się, że jego matka nie jest w stanie zająć się piątką młodych. Wtedy przewieziono go do mini-zoo w Irkucku. Tam niestety nie miał żadnego partnera do zabawy.

Pracownicy zoo postanowili więc, że znajdą mu przyjaciela. Najlepszym rozwiązaniem miał być pies, który dla szopa stwarza mniejsze zagrożenie niż kot, który może zarazić go różnymi chorobami.

Wybór padł na Broshkę, czarnego szczeniaka rasy gryfonik brukselski, która uważana jest za bardzo przyjacielską. Zwierzęta bardzo się polubiły.

Nauczyciel wspinaczki

- Oni nie tylko dobrze się dogadują, ale również wzajemnie się uzupełniają. Uczą się od siebie i naśladują swoje zachowania. Na przykład, pies nauczył się wspinać na ludzi. Szop jest lepszym nauczycielem niż pies - powiedziała Yevgenia Ryzhowa, pracująca w mini-zoo jako wolontariuszka.

Naśladowanie zdrowej diety

- Pies jest bardzo rozczarowany, ponieważ jego łapy nie są aż tak chwytliwe. Kiedy szop wspina się na górę, pies siada smutno na dole, a czasami zaczyna nawet wyć. To dla mnie bardzo wzruszające, gdy na nich patrzę. Nie mam pojęcia, jak siebie nawzajem postrzegają. Czy pies myśli, że jest szopem? A może szop myśli, że jest psem - mówiła Ryzhowa.

Moshka, zanim poznał Broshkę, pił jedynie z butelki. To właśnie pies nauczył go jedzenia stałych pokarmów. - Szop dostaje owoce położone na karmę dla psów. To niezbędne dla jego wzrostu i rozwoju. Pies również łapie jabłka i banany. Z podejrzliwością trzyma je w pysku, patrzy na szopa, który się nimi opycha i w końcu sam zaczyna jeść - opowiadała wolontariuszka.

Po posiłkach Broshka pomaga szopowi w codziennej higienie wylizując go starannie.

Pracownicy mini-zoo zdecydowali, że będą trzymać ich razem tak długo, jak długo będą się ze sobą dobrze dogadywać.