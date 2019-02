Niedźwiadek błąkał się samotnie przy drodze

Samotny niedźwiadek błąkał się przy drodze niedaleko miasta Vrbovsko w Chorwacji. Na szczęście zauważyli go przejeżdżający w pobliżu podróżni.

Para podróżująca w okolicy miasta Vrbovsko zauważyła błąkającego się przy drodze niedźwiadka. Był tak mały, że początkowo przypominał im pluszaka. Okazało się jednak, że to zagubiony, młody niedźwiedź.

Zaalarmowali lokalnych łowczych z nadzieją, że uda im się znaleźć jego matkę. Niestety poszukiwania zakończyły się niepowodzeniem. Niedźwiadek otrzymał jednak profesjonalną pomoc w ogrodzie zoologicznym w Zagrzebiu.

Zaopiekowali się nim w zoo

Weterynarze po dokładnym zbadaniu zguby przyznali, że ma apetyt i cieszy się bardzo dobrym zdrowiem. Ponadto okazało się, że ma zaledwie półtora miesiąca i waży blisko 2,4 kilograma. Jest jednak zbyt młody, by mógł samodzielnie poradzić sobie w lesie bez pomocy ludzi. Do osiągnięcia dorosłości będzie więc przebywał w ogrodzie zoologicznym. Pracownicy nazwali go Matija.