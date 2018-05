Niedźwiedź utknął i zdemolował samochód. "Musiał oszaleć"

Oko w oko z trzema niedźwiedziami. Spotkanie nagrały kamery monitoringu - 14-05-2018 On wychodził z pracy, one poszukiwały jedzenia. Podczas niespodziewanego spotkania zaskoczeni byli wszyscy: fotoreporter amerykańskiej stacji telewizyjnej KOAA i trzy niedźwiedzie. Sytuację zarejestrowały kamery monitoringu. czytaj dalej

Linda Morad opiekowała się domem przyjaciela w mieście Canton (stan Connecticut) w nocy z piątku na sobotę. W pewnym momencie zauważyła, że światła w jej samochodzie są włączone. Usłyszała również dziwne dźwięki. Zadzwoniła na policję. Funkcjonariusze przybyli na miejsce po kilku minutach. Zaczęli robić zdjęcia, na których zauważyli… niedźwiedzia, który utknął w pojeździe.

Kobieta przyznała, że była naprawdę zdziwiona. Policjanci ustalili, że dzięki zniszczonej klamce w drzwiach od strony kierowcy, zwierzę dostało się do środka. Kiedy w końcu udało się otworzyć drzwi, niedźwiedź mógł uciec w stronę lasu. - To są najdzielniejsi mężczyźni na świecie. Naprawdę - stwierdziła Morad chwaląc funkcjonariuszy.

Samochód wyglądał jak spaghetti

Po wszystkim policjanci podeszli do kobiety i uprzedzili ją, że "nie uwierzy, jak wygląda jej samochód". -Pomyślałam, że w porządku, posprzątam jutro - opowiadała Morad. Później ujrzała ogrom szkód - deska rozdzielcza, fotele, bagażnik. Wszystko w ruinie.

To jak wygrać na loterii

- Zniszczenia są niewiarygodne. [Samochód] wygląda jak spaghetti - powiedziała właścicielka pojazdu. - Niedźwiedź musiał oszaleć, próbując wydostać się na zewnątrz - przyznała. Dodała, że najważniejsze, że w całej historii ani ona, ani zwierzę nie odnieśli żadnych obrażeń.

- To był pech. Zupełnie jakby zostać uderzonym piorunem lub wygrać na loterii. Jak często zdarza się taka sytuacja? - ironizowała Morad. Przyznała, że w aucie nie miała jedzenia, poza jednym bananem. Nie wiadomo, co mogło zachęcić niedźwiedzia do "wizyty" w pojeździe. Kobieta dzień wcześniej wystawiła przed dom śmieci. Możliwe, że to ich zapach przywabił zwierzę.

Jak informuje Departament Energii i Ochrony Środowiska, niedźwiedzie występują w Connecticut coraz częściej. W zeszłym roku obserwowano je prawie 6900 razy, z czego 201 razy w samym Canton.