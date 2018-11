"Nielegalne działania będą surowo traktowane". Handel rogami nadal zakazany

Było ich sześć, cztery już nie żyją. Nosorożce fatalnie zniosły przeprowadzkę - 07-11-2018

Nie żyją cztery z sześciu nosorożców czarnych, które przeniesiono z RPA do Czadu. Prawdopodobnie nie przystosowały się do nowego środowiska i padły z głodu. Dzięki wysiłkom aktywistów w ostatnich dwóch dekadach udało się podwoić liczbę tych zwierząt w Afryce, nadal są one jednak gatunkiem krytycznie zagrożonym wyginięciem. czytaj dalej