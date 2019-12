Rzucili się w pościg za włamywaczami, znaleźli kurczaka - 17-10-2019 W nietypowy sposób zakończyło się zatrzymanie podejrzanych o włamanie. czytaj dalej

Wózek inwalidzki dla kury

Tuesday przez całe życie miała problemy z poruszaniem. Jej pierwsi właściciele zamierzali poddać ją eutanazji, ale adoptowała ją rodzina z Green Bay w Wisconsin. Okazało się jednak, że nowa towarzyszka nie przypadła do gustu pozostałym kurom. Dlatego, by zapobiec kłótniom w kurniku, oddano ją organizacji na rzecz ochrony zwierząt Heatland Farm Sanctuary w mieście Verona.

Tuesday znalazła tam nie tylko dom, ale i dobrych ludzi, którzy zdecydowali się jej pomóc. Specjalnie dla niej zbudowali wózek inwalidzki, który ułatwia jej chodzenie.

- To wzór dla kur, które są inaczej przystosowane do życia. Otrzymuje absolutną miłość, opiekę, uwagę i może się rozwijać, nawet jeśli nie wygląda jak żaden inny przedstawiciel swojego gatunku. Jest to lekcja współczucia i odporności dla wszystkich - powiedział jeden z jej opiekunów i dyrektor Heatland Farm Sanctuary Jen Korz.

Tuesday jest teraz niemal ambasadorką organizacji. Ma pomóc swoim opiekunom, którzy usiłują zebrać 10 tysięcy dolarów na rozbudowę.