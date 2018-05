Niepewny los niedźwiadka. Ugryzł kobietę, która chciała zrobić z nim selfie

Niedźwiedź utknął i zdemolował samochód. "Musiał oszaleć" - 22-05-2018 Nie wiadomo, kto był bardziej przerażony - Linda Morad czy niedźwiedź, który utknął w jej samochodzie. Dzięki policjantom zwierzę udało się uwolnić, jednak pozostawiło po sobie niewyobrażalne szkody. czytaj dalej

Soni, 2,5-letni niedźwiadek, jest uznawany za maskotkę rumuńskiego rezerwatu obejmującego jezioro Świętej Anny (Lacul Sfânta Ana). Regularnie pojawia się wśród odwiedzających okolice turystów, którzy często nie respektują poleceń strażników - nie zbliżać się do zwierzęcia i nie karmić go.

Kilka dni temu turystka z Budapesztu, lekceważąc zakazy, próbowała zwabić niedźwiedzia jedzeniem. Chciała zrobić sobie z nim selfie. Mogła nie wziąć pod uwagę, że Soni to jednak dzikie zwierzę i, sprowokowany, może być nieprzewidywalny.

Tak stało się tym razem - niedźwiedź ugryzł turystkę w stopę. Kobieta została z poważnymi obrażeniami nogi przewieziona do szpitala w Miercurea Ciuc. Sprawa trafiła do służb ochrony środowiska z prośbą, aby niedźwiadka pilnie przenieść w inne miejsce.

Przyszłość niedźwiadka nieznana

- To jest dziki niedźwiedź i może zranić turystów, jeśli będą chcieli robić z nim selfie. Jeżeli niedźwiedź uczyni kolejną głupotę, zostanie odstrzelony - powiedział Gavril Hadambas, strażnik w rezerwacie.

- Coś musi zostać zrobione, ale nie powinni go zabijać - ocenił jeden z turystów w rezerwacie.

Lokalni mieszkańcy zapewniają jednak, że zwierzę jest łagodne. Co więcej, podczas jego dwuletniej bytności w rezerwacie to był pierwszy tego typu incydent z jego udziałem.

Na razie nie podjęto decyzji, co do dalszych losów niedźwiadka. Najprawdopodobniej ma trafić do rezerwatu niedźwiedzi Zanesti w Transylwanii.