Brytyjscy lekarze porównali ten stan z zespołem wstrząsu toksycznego, który objawia się gorączką, niskim ciśnieniem krwi, wysypką i trudnością w oddychaniu, oraz do choroby Kawasakiego.

Niektóre dzieci z nowym zespołem cierpiały na bóle brzucha, zapalenie mięśnia sercowego i "objawy żołądkowo-jelitowe", do których mogą należeć wymioty i biegunka. Wszystkie te symptomy mogą być oznakami tego, że ciało walczy z infekcją.

Wysłano alerty

"Rośnie obawa, że u dzieci w Wielkiej Brytanii pojawia się związany z (COVID-19) zespół zapalny - lub że może występować inny, jeszcze niezidentyfikowany, patogen zakaźny związany z tymi przypadkami. W ciągu ostatnich trzech tygodni w całym Londynie, a także w innych regionach Wielkiej Brytanii nastąpił wyraźny wzrost liczby dzieci w każdym wieku, prezentujących wielosystemowy stan zapalny wymagający intensywnej opieki" - napisano w ostrzeżeniu.

Alert został wysłany przez oddział National Health Service w północnym Londynie, a następnie przesłany dalej przez towarzystwo intensywnej terapii pediatrycznej (Paediatric Intensive Care Society).

Jednak u niektórych dzieci, u których wystąpiła choroba, wyniki testów na obecność koronawirusa były negatywne, co dodatkowo komplikuje postawioną diagnozę i rodzi podejrzenia, że za chorobą może stać inny patogen.

- W ciągu ostatnich kilku dni widzieliśmy te raporty. Poprosiliśmy naszych ekspertów, by pilnie się tym zajęli - powiedział Stephen Powis, dyrektor brytyjskiej NHS.

*Urgent alert*



Rising no of cases presenting to #PedsICU with multi-system hyperinflammatory state, overlapping features of toxic shock syndrome & atypical Kawasaki disease, bloods consistent with severe #COVID19 - seen in both #SARSCoV2 PCR +ve AND -ve



Please share widely pic.twitter.com/Bj6YHLJ8zi — PICSUK (@PICSociety) April 26, 2020

Trudna diagnoza

NHS odnotowała mniej niż 20 takich przypadków. Nie jest jasne, w jakim wieku są dzieci dotknięte tą chorobą lub czy w Wielkiej Brytanii występują jakieś skupiska przypadków. Urzędnicy brytyjskiej służby zdrowia nie mają jeszcze jasności co do tego, jakie są objawy - mimo iż pediatrzy proszą, aby przedstawić wyraźniejszy obraz, aby mogli pozostać czujni.

Doktor Nazima Pathan, konsultantka na Oddziale Pediatrycznej Intensywnej Terapii w Cambridge, powiedziała, że lekarze z Hiszpanii i Włoszech zgłaszali podobne przypadki.

- Niektóre z dzieci miały objawy wstrząsu septycznego i wysypki takiej, jakiej można by się spodziewać w przypadku zespołu wstrząsu toksycznego i choroby Kawasakiego, która wpływa na naczynia krwionośne i serce - mówiła Pathan. - Wydaje się, że dzieci są bardziej odporne na ciężkie infekcję płuc po kontakcie z koronawirusem, a liczba przyjęć na oddziały intensywnej terapii jest stosunkowo niska - dodała.





Koronawirus a dzieci

NHS nadal wymienia tylko podwyższoną temperaturę i kaszel jako główne objawy COVID-19, mimo że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) twierdzi, że może on powodować też biegunkę oraz bóle, a w niektórych przypadkach wskazywana jest utrata zmysłu smaku i węchu u pacjentów.

Dzieci stanowią bardzo niewielki odsetek poważnie chorych na COVID-19. Według stanu na niedzielę, dziewięć osób poniżej 19. roku życia zmarło w szpitalach Anglii po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa, spośród łącznej liczby 18420 zgłoszonych zgonów. Stanowi to około 0,05 procent.