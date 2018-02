Niewiele brakowało. Wielki głaz spadł tuż przed maską samochodu

Łoś wpadł do samochodu przez przednią szybę - 29-11-2017 Łosie są potężnymi zwierzętami. Zdarza się, że ich ścieżki krzyżują się z ludzkimi drogami. Wtedy możne się zrobić niebezpiecznie. czytaj dalej

O włos od tragedii

38-letni kierowca Cai Zhengliang jechał drogą Suhua z miasta Hualian w północno-wschodnim Tajwanie do swojego domu w Tajpej. Odwiedzał wcześniej swoich znajomych z okazji Chińskiego Nowego Roku.

Kierowca podziwiał otaczającą go scenerię, gdy w jednym momencie z lewej strony ujrzał lecący głaz. Jak poinformował Zhengliang - zdarzenie było przerażające.

Na materiale uchwyconym przez kamerę umieszczoną w samochodzie widać, jak kamień nagle uderzył w drogę tuż przy linii dzielącej dwa pasy, po czym odbił się od asfaltu i minął samochód w niewielkiej odległości.

Po powrocie do domu Zhengliang zrobił zdjęcia uszkodzeń samochodu. Okazało się, że nie ma na nim poważnych śladów po spotkaniu z kamieniem. Jedynie kilka drobnych zarysowań.

Nie ma powodów do obaw

Pomimo tego zdarzenia tajwańska agencja do spraw bezpieczeństwa na drogach oznajmiła miejscowym mediom, że chociaż na tym górzystym odcinku drogi zawsze jest niebezpieczeństwo obsunięcia się skał, to gęstość okolicznych lasów sprawia, że był to odosobniony incydent.

W zdarzeniu ostatecznie nikt nie ucierpiał.