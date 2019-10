"Były wszędzie, pod akumulatorem, w pobliżu wentylatora chłodnicy" - 15-10-2019 Podczas jazdy samochodem Holly Persic, mieszkanka amerykańskiego miasta Pittsburgh w stanie Pensylwania, miała wrażenie, jakby jej auto się paliło. Kiedy zajrzała pod maskę, znalazła tam mnóstwo orzechów włoskich. czytaj dalej

Wszedł przez garaż

W niedzielę po jednej z dzielnic miasta Kunming, w chińskiej prowincji Junnan, grasował krokodyl. Zanim policjantom udało się go pojmać, zdążył wkraść się do jednego z budynków. Zwierzę zauważono, gdy wspinało się po schodach.

Po otrzymaniu zgłoszenia policja przybyła niemal natychmiast na miejsce. Zwierzę było bardzo agresywne, więc policjanci byli zmuszeni do założenia odpowiednich rękawic. Po złapaniu włamywacza i obejrzeniu go stwierdzili, że jest to krokodyl syjamski. Miał 1,2 metra długości i ważył 13 kilogramów. Był w dobrym stanie, choć miał kilka zadrapań na pysku.

- Dom znajduje się przy drodze. Podejrzewamy, że krokodyl uciekał i dostał się do domu. Budynek ma podziemny garaż, który zawsze jest otwarty, więc mógł wejść właśnie przez niego - stwierdził Gao Jianyu, policjant z Kumning.

W poniedziałek krokodyla odesłano do agencji ratowania zwierząt.

Może ich zabraknąć

Krokodyle syjamskie mają gładki i dość szeroki pysk. Mogą osiągać długość do trzech metrów długości. Zamieszkują głównie rzeki w lasach deszczowych oraz bagna i laguny. Dawniej występowały w całej południowo-wschodniej Azji, współcześnie na wolności spotkać je można w rejonach Kambodży.

Krokodyl syjamski jest klasyfikowany w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych jako gatunek krytycznie zagrożony. Według szacunków na wolności żyje raptem 100 osobników.