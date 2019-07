Udało się ugasić pożary w Portugalii. Spłonęło kilka tysięcy hektarów - 23-07-2019 Portugalscy strażacy, wojsko i wolontariusze ugasili we wtorek rano pożar, który od weekendu strawił w dystrykcie Castelo Branco na wschodzie kraju okołu 8,5 tysiąca hektarów lasu. Prawdopodobnie doszło tam do celowego podpalenia. czytaj dalej

We francuskim Bordeaux padł lokalny historyczny rekord ciepła - termometry pokazały 41,2 stopnie Celsjusza. Poprzedni odnotowano w 2003 roku i wynosił 40,7 st. C. Po południu również w wielu innych miastach, między innymi Chateauroux, Angers, Le Mans, Blois i Rennes, padały rekordy.

Termometry w Rennes, gminie położonej w regionie Bretanii, pokazały 40,1 st. C. Poprzedni rekord padł tam w 1945 i wynosił 39,5 st. C.

Fala upałów

Według francuskich meteorologów jeszcze cieplej będzie w czwartek. Na termometrach możemy zobaczyć ponad 40 st. C, dotyczy to północnej części kraju.

Meteorolodzy przewidują, że w Paryżu słupek rtęci podniesie się do 41 stopni i pobity zostanie rekord z 1947 roku, wynoszący 40,4 stopnia. To rekord dla stolicy, bo w czerwcu na południu Francji w Oksytanii temperatura sięgnęła 46 stopni. W związku z upałami zaplanowano otwarcie w obiektach publicznych pomieszczeń, w których można się odświeżyć i ochłodzić oraz uruchomienie tymczasowych fontann i kurtyn z mgiełki wodnej. Inne miasta europejskie podjęły podobne środki.

Ofiarą fali upałów padło przedsiębiorstwo energetyczne EDF, które zostało zmuszone do zatrzymania w tym tygodniu dwóch reaktorów jądrowych w elektrowni Golfech w południowo-zachodniej Francji.

We Francji w 73 na 101 departamentów już wprowadzono ograniczenia w zużyciu wody. Żeby pomóc rolnikom, rząd poprosi o zaliczkę w wysokości miliarda euro w ramach pomocy unijnej.

Gorąca noc

Państwowa służba meteorologiczna Meteo France wydała ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w prawie wszystkich regionach kraju.

Według francuskich służb meteorologicznych na południowym zachodzie kraju noc z poniedziałku na wtorek była wyjątkowo gorąca: 24,8 st. C zanotowano w Merignac pod Bordeaux, a 25,1 st. C - pod Tuluzą.

Ostrzeżenia meteorologiczne we Francji (meteoalarm.eu)

Alerty meteorologiczne

W Belgii ostrzeżenie przed upałem ogłoszono we wtorek we wszystkich regionach z wyjątkiem wybrzeża, obowiązuje ono do piątku włącznie. W zachodniej części Flandrii władze we wtorek zabroniły rozpalania ognisk w terenie, aby nie dopuścić do możliwości wywołania pożaru.

Na wyspach Holandii obowiązuje alert pomarańczowy, drugi z najwyższych. W Niemczech w najbliższych dniach spodziewana jest w rejonie Kolonii i Kraju Saary temperatura 41 stopni. Rekord absolutny z 2015 roku wynosi 40,3 stopnia Celsjusza.

Władze sanitarne w Wielkiej Brytanii zaleciły mieszkańcom chodzenie w cieniu i powstrzymanie się od "nadmiernego" spożycia alkoholu. Oczekuje się, że temperatura w czwartek w południowo-wschodniej Anglii osiągnie 37 stopni, przewyższając rekord dla lipca wynoszący 36,7 stopnia i zbliżając się do rekordowego poziomu 38,5 stopnia z sierpnia 2003 roku. Meteorolodzy nie wykluczają nowych rekordów.

"Toksyczny koktajl" wilgotnego ciepła i pyłów zawieszonych "może być niezwykle niebezpieczny dla 5,4 milionów osób cierpiących w Wielkiej Brytanii na astmę" - ostrzegł Andy Whittamore z organizacji Asthma UK.