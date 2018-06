"Nigdy nie widziałem takiego pożaru". Płoną wrzosowiska w Wielkiej Brytanii

Fala upałów w Wielkiej Brytanii. Mogą paść czerwcowe rekordy - 27-06-2018 W Wielkiej Brytanii panują upały. Już od trzech dni temperatura jest bardzo wysoka, a we wtorek miejscami przekroczyła 30 stopni Celsjusza. W niektórych regionach mogą zostać pobite rekordy. czytaj dalej

Pożarł wybuchł w niedzielę wieczorem niedaleko Buckton Vale. Strażacy byli w stanie go ugasić, ale kolejne ognisko - z powodu wysokich temperatur - rozszalało się we wtorek rano.

Od kilku dni Wielka Brytania zmaga się z falą upałów. Temperatura miejscami sięga do 30 stopni Celsjusza. W samym Manchesterze w środę termometry pokazały 29 st. C, a w Walii - ponad 31 st. C. Czytaj więcej o fali gorąca nad Wyspami Brytyjskimi.

"Jakby ktoś smażył makrelę"

We wtorek wieczorem ewakuowano ponad 50 gospodarstw w Saddleworth Moor. Wiele osób wróciło do swoich domów w środę przed południem. Wtedy w akcji gaśniczej brało udział ponad 100 strażaków. Dla bezpieczeństwa zamknięto cztery lokalne szkoły, znajdujące się w okolicy. Straż musiała wezwać na pomoc 100 żołnierzy, ściągnięto też helikopter. Na miejscu pozostaje obecnie około 55 strażaków. Jak szacują służby, do tej pory w rejonie hrabstwa Greater Manchester spłonęło 800 hektarów wrzosowisk.

- Zeszłej nocy (we wtorek - przyp. red.) wyszedłem na zewnątrz na kilka minut i moje oczy dosłownie płonęły - powiedział Stephen Harrop, mieszkający w Calico Crescent. Dodał, że zapach dymu był nie do zniesienia. Było go czuć w domu, nawet przy zamkniętych oknach.

- Było tak, jakby ktoś smażył makrelę - powiedział Anthony Leach, który mieszka w Carrbrook. Dodał, że zapach dymu było czuć "w każdym pokoju". W tym regionie ewakuowano 34 domy. W środowy poranek ulice miasta spowite były gęstą chmurą dymu i przykryte grubą warstwą popiołu.

🚒🔥 Military have arrived at the scene this morning to support our crews in tackling the the multiple fires across Tameside moorland.

This will be a huge help to our firefighters - we appreciate your support @DefenceHQ 🙌🏻👍🏻 pic.twitter.com/u4PeafS1g4 — Manchester Fire (@manchesterfire) 28 czerwca 2018

"Ludzie w takich sytuacjach potrafią się zjednoczyć"

- Nigdy nie widziałem w naszym hrabstwie takiego pożaru. Jest on dla nas bardzo dużym wyzwaniem. Musimy się zmierzyć z wiatrem, wysoką temperaturą i trudnym terenem. Sporym problemem jest także transport strażaków na miejsce pożaru. Ich bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze - powiedział Dave Keelan z lokalnej straży pożarnej.

Zagrożenie zjednoczyło lokalną społeczność. Mieszkańcy zaangażowali się w próbę okiełznania żywiołu. Wspomagają służby w trudnej akcji gaśniczej.

- Ludzie w takich sytuacjach jak ta potrafią się zjednoczyć i zaoferować swoją pomoc. To coś wspaniałego. Mieszkańcy przygotowują strażakom herbatę, a lokalne sklepy przekazują im artykuły spożywcze. Chciałbym wszystkim za to podziękować - dodał Andy Burnham, burmistrz Greater Manchester.

Czy tylko upały?

Do przyczyn wybuchu pożaru służby zaliczają między innymi falę upałów, z jakimi zmaga się Wielka Brytania od kilku dni. Jednak - jak sądzi Guy Shrubsole, brytyjski działacz na rzecz ochrony środowiska - miejsca, w których pojawiły się pożary, ściśle korelują z terenami, na których odbywają się polowania na ptaki: głuszce, cietrzewie i pardwy szkockie. Te ostatnie są atrakcją dla lokalnych myśliwych.

Często te polowania wiążą się z osuszaniem podmokłych gruntów, a także ścinaniem i paleniem tamtejszej roślinności w celu utrzymania monokultury niskiego wrzosu. Jak zauważa brytyjska Komisja Leśnictwa, takie tereny są wysoce podatne na pożary.