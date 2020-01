Niski poziom wody w Wenecji

Pomagają przetrwać skalniakom. Zrzucili z powietrza bataty i marchew - 12-01-2020 W objętej pożarami australijskiej Nowej Południowej Walii służby próbują nie tylko gasić pożary, ale też pomagać zwierzętom, które na spalonej ziemi pozostały bez jedzenia. Zrzucili im ze śmigłowca bataty i marchew. czytaj dalej

Wcześniej problemem był wysoki poziom

Od kilku dni w Wenecji panuje niski poziom wody. Najniższy odnotowano w minioną środę i wyniósł 50 centymetrów. Podobnie niski odnotowano w niedzielę wieczorem. Łodzie i gondole, które służą jako źródło transportu w tym słynnym włoskim mieście, w wielu miejscach były zacumowane. Pojawiło się błoto, a brak wody odkrył dno kanałów.

Na poniedziałkowy poranek weneckie centrum obserwacji przypływu (CPSM Venezia) zapowiada 60 centymetrów. Wieczorem ma on jednak spaść do 45 centymetrów.

W ubiegłym roku Wenecja miała odwrotny problem z poziomem wody w mieście - był za wysoki. Pięć razy zanotowano ponad 140 centymetrów wody. Rekord padł 12 listopada, gdy wzrósł do 187 centymetrów i był najwyższy od ponad pół wieku. To doprowadziło do zniszczeń, których koszty oszacowano na miliard euro.