Nocne zdjęcia prowincji Hubei. "Światła dają inne spojrzenie na ludzkie osady"

Stany Zjednoczone z największą liczbą zakażonych koronawirusem na świecie. Sprawdź statystyki - 27-03-2020 Na całym świecie zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 zostało ponad pół miliona osób. Od czwartku to w Stanach Zjednoczonych jest najwięcej wykrytych przypadków COVID-19 na świecie - ponad 85 tysięcy. czytaj dalej

Nocne zdjęcia satelitarne Ziemi nie tylko wyglądają zjawiskowo, ale mają też praktyczne zastosowanie. Światła miast, autostrad i infrastruktury są "odciskami palców" tego, jak cywilizacja rozprzestrzeniła się na całej planecie. Dla niektórych badaczy światła te mówią nie tylko o tym, gdzie mieszkamy, ale też jak żyjemy.

Zespół naukowców z Centrum Lotów Kosmicznych im. Roberta H. Goddarda (Goddard Space Flight Center) i prywatnej korporacji Universities Space Research Association (USRA) pokazali na zdjęciach satelitarnych, jak zmieniła się chińska prowincja Hubei po jej zamknięciu. Z powodu wybuchu epidemii COVID-19 władze zawiesiły połączenia lotnicze, drogowe i kolejowe na całym tym obszarze. Zespół analizował nocne obrazy Ziemi, aby rozszyfrować wzorce zużycia energii, transportu, migracji i innych działań gospodarczych i społecznych.

Poniższe obrazy pokazują zmiany jakie zaszły przed i po zamknięciu transportu z Wuhanu położonego w prowincji Hubei. Pierwsze (po lewej) zrobiono 19 stycznia, drugie (po prawej) 4 lutego roku. Na obrazach widać autostrady, obszary metropolitalne, które po odcięciu prowincji od reszty Chin, stały się ciemniejsze.





- Światła dają inne spojrzenie na ludzkie osady. Nie patrzymy tylko na to, gdzie są drogi, te obrazy mówią nam, kiedy i czy drogi są używane. Patrzymy na ludzką działalność - powiedział Miguel Román, dyrektor Instytutu Ziemi z USRA.

- Badaliśmy miasta na całym świecie i to, jak się rozwijają i zmieniają. Czy stają się one mniej lub bardziej zrównoważone i zdolne do życia? Jak zużywają energię? Kiedy, gdzie i jak ludzie się przemieszczają i dlaczego? Światła nocne nadają kontekst, ponieważ urbanizacja to nie tylko miejsce, to zjawisko społeczno-ekonomiczne, demograficzne i związane z zagospodarowaniem terenu - dodał.

Zdjęcia satelitarne dystryktu Jianghan położonego w Wuhanie 19 stycznia i 4 lutego (NASA Earth Observatory)

Koniec zamknięcia

Rząd prowincji Hubei wraz z innymi regionalnymi władzami zobowiązał się pomóc małym przedsiębiorcom przetrwać trudne czasy po kryzysie związanym z epidemią COVID-19. W ciągu ostatnich tygodni zaczęto stopniowo otwierać atrakcje turystyczne.

Miasto Wuhan, będące ogniskiem koronawirusa, przygotowuje się do otwarcia sześciu głównych linii metra w najbliższą sobotę. Zniesiono tam już zakaz podróżowania, a sytuacja w najbardziej dotkniętym przez epidemię mieście, stopniowo się poprawia.

