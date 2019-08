O "klątwie faraona" mówiono latami. Teraz pokryty złotem sarkofag będzie odnowiony

Niezwykłe znalezisko podczas nagrania. "Egipt: Wyprawa w nieznane" na Discovery Channel - 12-04-2019 Ekipa Discovery Channel znalazła świetnie zachowaną mumię arcykapłana sprzed 2,5 tysiąca lat. Starożytny egipski sarkofag, w którym dokonano odkrycia, otwarto podczas nagrania programu "Egipt: Wyprawa w nieznane". Premiera już w najbliższą niedzielę 14 kwietnia o godzinie 12.00 na Discovery Channel. czytaj dalej

Sarkofag został odkryty w 1922 roku przez brytyjskiego archeologa, Howarda Cartera. Znajdował się w liczącym trzy tysiące lat grobowcu w Dolinie Królów w Luksorze. Wewnątrz grobowca znaleziono także około 5 tysięcy artefaktów.

- Sarkofag Tutanchamona jest bardzo kruchy - poinformował Khaled Anany, minister do spraw antyków.

Dodał również, że nie był on odnawiany od czasów jego odkrycia prawie 100 lat temu.

Nowe, wielkie muzeum

W niedzielę sarkofag po raz pierwszy można było zobaczyć poza grobowcem. Pokazano go w centrum renowacji nowego Wielkiego Muzeum Egiptu (GEM), które ma zostać otwarte dla zwiedzających w przyszłym roku. Znajduje się w pobliżu słynnych piramid w Gizie.

Sarkofag wykonany jest z drewna i przyozdobiony złotem. Renowacja potrwa co najmniej osiem miesięcy. Potem ma się on stać prawdziwym białym krukiem nowego muzeum.

Młody faraon

Tutenchamon był faraonem z XVIII dynastii. Według różnych źródeł, władzę objął mając zaledwie 9-10 lat. Rządził do swojej śmierci, która według różnych źródeł nadeszła, gdy miał 18 lub 19 lat. Do dziś nie wiadomo z całą pewnością, co było przyczyną zgonu. Według najnowszych badań, faraon najprawdopodobniej nie został zamordowany, a zmarł wskutek infekcji.

Odnalezienie grobowca obrosło legendą z powodu serii rzekomo podejrzanych śmierci osób, które w różny sposób powiązane były z ekspedycją.

Przez lata mówiło się o tzw. klątwie grobowca Tutanchamona, która stała się jedną z najczęściej powtarzanych miejskich legend na świecie, a samo określenie "klątwa Tutanchamona" do dziś funkcjonuje w kulturze masowej.