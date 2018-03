Ocean wyrzucił na brzeg dziesiątki waleni. Nie wszystkie udało się uratować

Na Helu narodziły się szczenięta fok. Witamy na świecie! - 09-03-2018 Czwartek i piątek to dni, które w helskim fokarium obfitowały w emocje. Na świat przyszły dwie foki szare - Ryf oraz Rewa. czytaj dalej

Australijscy ratownicy ścigali się z czasem, aby uratować migrujące grindwale krótkopłetwe. Zwierzęta ugrzęzły na plaży Hamelin, położonej 315 kilometrów na południe od Perth.

- Ponad połowa wyrzuconych na brzeg waleni zginęła - przekazał Jeremy Chick z Departamentu Ochrony Środowiska Zachodniej Australii. Władze i wolontariusze próbowali ocalić około 50 żywych jeszcze osobników wyrzuconych na plażę i kolejnych 25, które utknęły na mieliźnie.

Wyrzucane na brzegi

Grindwale są regularnie wyrzucane na ląd w przybrzeżnym pasie podczas migracji między żerowiskami. Jednak tak duża liczba w jednym momencie jest niezwykła. Melissa Lay, pracująca na pobliskim polu campingowym, powiedziała, że w trakcie jej 15-letniego pobytu w tej okolicy było to drugie wydarzenie na tak dużą skalę.

Pył saharyjski dotarł do Europy. Niebo "zapłonęło" nad Grecją - 22-03-2018 Pył saharyjski napłynął nad południową Europę. Niebo nad Grecją zmieniło kolor, a temperatura na Krecie wzrosła znacznie powyżej normy. czytaj dalej

- Ostatnim razem, kiedy to się stało, żadne zwierzę nie przeżyło - dodała.

Największe takie wydarzenie miało miejsce w 1996 roku. Wtedy 320 grindwali długopłetwych ugrzęzło na północ od zatoki Hamelin.

Walenie wyrzucane są na brzeg z różnych powodów. Może to być błąd w nawigacji i dezorientacja stada ssaków. Istnieją również teorie wskazujące na to, że przyczynia się do tego zmieniające się ziemskie pole magnetyczne albo hałasy wywoływane przez statki, prace podwodne lub sonary.

Rekiny w zatoce

Okoliczni mieszkańcy i turyści muszą jednak liczyć się z możliwymi niebezpieczeństwami. Dotyczy to także osób parających się połowem łososi. Martwe walenie mogły bowiem zwabić w te rejony rekiny.

- Możliwe jest, że martwe i umierające zwierzęta będą działały jak wabiki, co może przyciągnąć rekiny na wybrzeże - przekazały władze w oświadczeniu.





Biologia gatunku

Grindwale krótkopłetwe (Globicephala macrorhynchus), jak sama nazwa wskazuje, charakteryzują się krótkimi, ciemnymi płetwami z różowoszarym spodem. Kształt ich głowy jest bulwiasty. Należą do rodziny delfinowatych.

Preferują ciepłe, umiarkowane i tropikalne wody. Są czarno lub ciemnoszaro umaszczone z szarym lub białym "pasem siodłowym" na grzbiecie płetwy grzbietowej. Tworzą grupy od 15 do 50 osobników, chociaż niektóre liczą nawet 60.