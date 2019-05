Jakie lato czeka Europę? Pogodowe przewidywania amerykańskich synoptyków - 06-05-2019 Lato będzie cieplejsze niż zazwyczaj w większości Europy - przewidują amerykańscy synoptycy z The Weather Company. Ich ustalenia zaprezentowała w poniedziałek agencja Reutera. "Ciepło rozprzestrzeni się zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej" - twierdzą autorzy raportu. czytaj dalej

Od 62 lat nie było we Włoszech tak zimno na początku maja - ogłosili meteorolodzy w kolejnym dniu fali chłodów.

Intensywne śnieżyce zanotowano w tych dniach w Trydencie, a także w niektórych częściach Wenecji Euganejskiej i Apeninach w Emilii-Romanii. W niedzielę temperatura na nizinach spadła do 7 stopni Celsjusza, co oznacza niemal powrót do zimowej aury.

Fala zimna

Zazwyczaj na początku maja średnia temperatura sięga 20-22 stopni. We wtorek o godzinie 8 w Rzymie termometry pokazywały 9 stopni Celsjusza.

Rolniczy związek Coldiretti alarmuje, że straty w uprawach z powodu fali zimna będą wielomilionowe. Najbardziej zagrożone są owoce, których zbiór ma wkrótce się rozpocząć.



Prawdziwe nadejście lata zapowiedziano na koniec maja.