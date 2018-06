Ofiary śmiertelne nawałnic na Węgrzech

Miasto spowiła chmura piachu i pyłu - 31-05-2018 Silny wiatr nawiał nad rumuńskie miasto Krajowa olbrzymią chmurę piasku i popiołu. Zjawisko było widoczne z odległości kilku kilometrów. czytaj dalej

Brak prądu i ewakuacje

W miejscowości Dombóváron na jadący samochód przewróciło się 40-metrowe drzewo. W pojeździe znajdowało się pięć osób, cztery z nich nie żyją. Szczegóły sprawy bada lokalna policja.

Najbardziej ucierpiały miejscowości Tolna, Zala, Veszprém oraz Budapeszt. W Tolnej potrzebna była pomoc straży pożarnej. Połamane drzewa zerwały linie energetyczne, co doprowadziło do przerw w dostawie prądu. W miejscowości Bonyhád połamane konary zatarasowały lokalną drogę.

Ulewy zmusiły służby do ewakuowania 40 mieszkańców z 13 domostw W miejscowości Hegyhátszentjakab. W rejonie jezior Vadás z powodu gwałtownych opadów deszczu doszło do rozszczelnienia tamy. Mieszkańcy pobliskich regionów, którzy zostali tymczasowo umieszczeni w lokalnym domu kultury, w sobotę rano wrócili do domu.