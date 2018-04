Wulkan Kilauea jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie. Możliwe, że plasuje się nawet na szczycie tej listy - podaje amerykańska służba geologiczna USGS. Wulkan ten zlokalizowany jest w archipelagu Hawajów na wyspie Hawai'i.

Prawie 50 lat temu wulkan Kīlauea rozpoczął swoją najdłuższą erupcję, jaka miała miejsce w ciągu ostatnich dwóch tysiącleci. Rozpoczęła się 24 maja 1969 roku i trwała przez kolejne 1774 dni.

Tego dnia pracownicy z Obserwatorium Wulkanów na Hawajach zauważyli, że zbiornik magmy zaczął "puchnąć". Jednak nie przewidzieli tak dużej aktywności, która trwała do 1974 roku.

Tylko w 1969 roku Kīlauea eksplodował dwanaście razy. Wiele z fontann lawy zostało uwiecznionych na fotografiach. W ostatnich dniach marca na Twitterze Amerykańska Służba Geologiczna przypomniała światu o wybuchu stożka Mauna Ulu, publikując zdjęcie jednego z rzadszych form erupcji, jakie występują:

Dome fountain of episode 10, October 10–13, 1969, eruption of Kilauea Volcano. This dome fountain is about 20 m (65 ft) high. Symmetrical dome fountains such as this are rare. #Tbt #HI @Volcanoes_NPS pic.twitter.com/sKSQaVINKs

— USGS (@USGS) 29 marca 2018