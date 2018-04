Seria jasnych rozbłysków nad Ziemią - 07-03-2017 Amerykański satelita pogodowy zrobił zdjęcia błyskawicom, które pojawiły się nad Stanami Zjednoczonymi. czytaj dalej

Meteor widziany był nad Węgrami, Słowenią, Austrią oraz południowymi Niemcami, Chorwacją, Serbią i Słowacją. Według doniesień internautów miał świecić zielonym światłem równie jasno, co Księżyc. Zjawisko widoczne było na niebie przez około 5 sekund.

Jego jasność oraz czas, w jakim był widoczny, mogą świadczyć o tym, że meteoryt mógł spaść na ziemię. Informowano także o sygnałach dźwiękowych, które mogłyby wskazywać na to, że meteor przeniknął w głąb atmosfery.

"Piękny, jasny, leciał nisko i wolno"

Monika Landy-Gyebnar, której udało się uwiecznić ognistą kulę, zaznaczyła, że przez długi czas pogoda nie pozwalała na obserwację tego typu zjawisk na Węgrzech. "Przez długie miesiące mieliśmy okropnie zachmurzone niebo. To pierwszy znaczący meteor, jaki udało mi się uchwycić w tym roku" - cieszyła się, opisując swoje zdjęcia.





"Widzieliśmy ten meteor, jadąc samochodem w okolicach Lublany. Wyglądał świetnie!" - relacjonował obserwator ze Słowenii. "Razem z rodziną oglądaliśmy go z Grazu (Austria)! Bardzo piękny, jasny, leciał nisko i wolno" - opisywał z zachwytem ktoś inny.

O niecodziennym zjawisku pisali również obserwatorzy z Chorwacji i Węgier, ale pojawiły się także głosy z Bułgarii czy Łotwy.









Ognista kula lub spadająca gwiazda

Meteor to tak naprawdę nazwa świetlnego śladu, jaki powstaje na skutek przejścia meteoroidu z przestrzeni kosmicznej do atmosfery ziemskiej. Po jej przekroczeniu powietrze w pobliżu meteoroidu rozgrzewa się, na skutek czego z jego powierzchni odrywają się cząsteczki. To właśnie one tworzą "ogon", czyli świetlny ślad, który możemy podziwiać.

Nazwa meteoru wywodzi się z języka greckiego, w którym oznaczała "zawieszony w powietrzu". Kultury i religie w różny sposób interpretowały jego pojawienie się - dla starożytnych Rzymian był zapowiedzią wzniosłych wydarzeń, na przykład narodzin dziecka. Dla chrześcijan symbolizował duszę opuszczającą czyściec. Z kolei muzułmanie widzieli w nich kamienie, które aniołowie rzucali, aby odpędzić demony.