Duże zagrożenie pożarami w lasach. "Wilgotność ściółki wyraźnie spadła" - 16-08-2020 Wysoka temperatura i niewielkie opady deszczu przyczyniły się do wzrostu zagrożenia pożarowego w lasach. Znaczny obszar Polski został objęty najwyższym stopniem ryzyka. czytaj dalej

Ogniste tornado w Kalifornii nagrał w sobotę mężczyzna, będący w drodze po to, by sprawdzić, co dzieje się z jego rodziną. Wcześniej ogłoszono alarm ewakuacyjny dla hrabstw Plumas i Lassen w północnej części Kalifornii. To pokazuje, jak niebezpieczna sytuacja panuje obecnie w zarówno w tym stanie, jak i Oregonie, Kolorado oraz Nevadzie.

Narodowa Służba Pogodowa w Nevadzie wydała w sobotę ostrzeżenie przed pożarami, silnym wiatrem o prędkości do blisko 100 kilometrów na godzinę i możliwymi w związku z tym ognistymi wirami. Apelowała o zachowanie ostrożności.

Rzadkie zjawisko

Ogniste tornado (ognisty wir) to dość rzadkie zjawisko, w którym ogień przyjmuje pionową strukturę i zaczyna wirować jak trąba powietrzna. Główną rolę przy tworzeniu tego tworu spełnia skrajnie różna temperatura między powierzchnią terenu a powietrzem. Wówczas tworzą się silne prądy powietrza, które unoszą słup ognia.

Wideo Ogniste tornado utworzyło się w Kalifornii