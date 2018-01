Dwa i pół metra długości. Boa dusiciel w sortowni odpadów - 19-01-2018 Strażacy z Paszczyny zapewne długo zapamiętają tę interwencję. Wezwani do sortowni odpadów natrafili na ogromnego węża. czytaj dalej

Lot w stadzie i synchronizacja pomaga szpakom w kilku aspektach. Jednym z nich jest odnajdywanie pożywienia. W momencie, gdy jeden osobnik je wypatrzy, reszta za nim będzie podążać.

Szpaki formują również stado, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Drapieżniki zwykle starają się atakować pojedyncze ptaki, a rzadko napadają na duże stada. Lecąc w grupie, gdy widzą nadlatującego drapieżnika, mogą zacieśnić stado i łatwiej przelecieć w inne miejsce.

Przemierzają tysiące kilometrów

Szpaki są doskonałymi lotnikami. Podczas swoich wędrówek są w stanie przebywać dziennie duży dystans, poruszając się z prędkością 60–80 km/h. Jeśli to konieczne, potrafią się przemieścić nawet o 1000-1500 km po to, by odnaleźć tymczasowe schronienie przed śniegiem przykrywającym ich pożywienie.

Według ekspertów najlepiej obserwować szpaki o zmierzchu. Wtedy stado przez około 20 minut wykonuje różne widowiskowe manewry i przeloty. Wygląda to jak dynamiczna ciemna chmura, która porusza się, płynnie zmieniając kierunki i kształty.