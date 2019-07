Topnieją lodowce najwyższych gór. W Himalajach i Alpach z lodu powstają jeziora - 21-07-2019 Zmiany klimatu stają się coraz bardziej widoczne także na szczytach wysokich gór. Z powodu wyższej temperatury bardzo szybko topnieje ich pokrywa śnieżna i lodowa. Jak stwierdzili profesor Bogdan Chojnicki i himalaista Piotr Cieszewski, redukcja zapasów lodu górskiego może mieć katastrofalne skutki. czytaj dalej

W sobotę rano przez Ohio przetoczyła się krótka, ale bardzo intensywna burza. Z powodu opadów wezbrało jezioro w okolicy miasta Kinsman.

Jak powiedział porucznik Jared Sutton z lokalnej policji, kilku mieszkańców zostało uwięzionych w swoich domach, więcej zaś nie może się do nich dostać. Według Grega Leonharda, szefa lokalnych władz w Kinsman, w pobliżu jeziora znajduje się 30 budynków mieszkalnych, do których dostać się można tylko przez most, który obecnie jest nieprzejezdny.

Ratownicy początkowo planowali wykorzystać łodzie ratunkowe, ale z powodu wartkiej wody, zrezygnowali. Zamiast tego użyli quadów, by przejechać przez las.

Mnóstwo poszkodowanych

- Nie mam jak wrócić do domu, jadę do moich synów, którzy mieszkają niedaleko stąd. Żyłam tu 27-28 lat i nigdy nie było aż tak źle - powiedziała jedna z pierwszych uratowanych kobiet.

Mieszkańcy centrum Kinsman musieli zmagać się z powodzią błyskawiczną, osunięciami i wysoko stojącą wodą.

Powodzie w Turcji. Rwący nurt porwał dom - 21-07-2019 Po gwałtownej ulewie mieszkańcy północno-zachodnich rejonów Turcji zmagają się z powodziami. W wyniku żywiołu co najmniej jedna osoba nie żyje, a sześć osób uznanych jest za zaginione. Z zalanych terenów ewakuowano około 70 osób. czytaj dalej

- Kiedy wróciłam do domu, całe podwórko było pod wodą. Woda zmyła nasze samochody, przyczepy, huśtawki - powiedziała Julie Ruble.

Wielu mieszkańców ma także zalane piwnice i zniszczone szopy.

Tina Lukehart, córka jednej z mieszkanek Kinsman stwierdziła, że jej matka utraciła cały dobytek życia.

- Straciła wszystko co miała. Kto jej pomoże się z tym uporać? - pytała kobieta.

Urzędnicy szacują, że pokrycie wszystkich szkód może sięgnąć milionów dolarów.

- Jedynym pozytywem, jaki widzę w tej sytuacji, jest brak rannych - powiedział Sutton.