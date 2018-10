Ogromna trąba powietrzna nad Cyprem

Pięć minut strachu. Ogromne tornado w Meksyku - 28-09-2018 Mieszkańcy meksykańskiego miasta Navolato mogli podziwiać wirujący lej powietrza. Nie ma doniesień o zniszczeniach ani rannych. czytaj dalej

Poważnie uszkodzone budynki

W niedzielę po południu nad środkowym Cyprem przeszła potężna trąba powietrzna. Jak donoszą lokalne media, lej miał wysokość 200 metrów.

Na trasie trąby znalazły się między innymi wsie Agios Trimithias i Paliometocho w dystrykcie Nikozja, które ucierpiały najbardziej. Silny wiatr powalił sześć słupów energetycznych. Przewracane przez porywy wiatru drzewa padały na linie energetyczne. W kilku domach zabrakło prądu.

Żywioł poważnie uszkodził również wiele budynków. Mieszkańców, którzy musieli opuścić swoje posiadłości, służby cywilne zakwaterowały w hotelach. Nie ma doniesień o osobach rannych.

Wizyta ministra

Dotknięte żywiołem obszary w poniedziałek odwiedził minister spraw wewnętrznych Constantinos Petrides. Zapewnił, że porządkowanie rozpocznie się tak szybko, jak to tylko możliwe. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych szacuje straty.



Tornado reported between Agios Termithias and Anthoupolis, Cyprus this afternoon, October 21. Report: Panayiotis Panayiotou pic.twitter.com/2KwICsItpM — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 21 października 2018