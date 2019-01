Ogromny wirujący dysk. Karuzela dla kaczek czy lądowisko kosmitów?

Mróz zmienił fontannę w lodową rzeźbę - 13-01-2019 Zima pokazała swoje piękne oblicze. W jednym z kurortów na południu Włoch temperatura spadła poniżej zera co sprawiło, że fontanna zamarzła. czytaj dalej

To zjawisko powstało w poniedziałek na rzece Presumpscot w mieście Westbrook.

Naukowcy twierdzą, że takie lodowe dyski są niezwykłym, ale całkowicie naturalnym zjawiskiem. Powstają, gdy nawarstwione błoto zamarznie w wirze wodnym lub kawał lodu oderwie się od większego i zacznie wirować. Kiedy się obraca, uderza o skały i wodę, ścinane są jego brzegi, a w końcu nabiera okrągłego kształtu.

Zdarzają się, ale bardzo rzadko

Steven Daly, ekspert z Korpusu Inżynieryjnego Armii Stanów Zjednoczonych, przekazał, że jego agencja dostaje co roku zaledwie jeden lub dwa raporty dotyczące obracających się dysków lodowych na terenie USA. Nie są one jednak zwykle tak duże, jak ten z Maine.

Kenneth G. Libbrecht, profesor fizyki z Kalifornijskiego Instytutu Technicznego w Pasadenie, który zajmował się fizyką lodu, powiedział, że większość widzianych przez niego dysków lodowych miała średnicę mieszczącą się w zakresie 6-9 metrów. Natomiast lokalni urzędnicy oszacowali, że lodowy dysk z Westbrook miał najwięcej około 90 metrów średnicy.

Rozmiar dysku cały czas ulegał zmianie. Kiedy we wtorkowe popołudnie zaczęło przygrzewać słońce, dysk znacznie się zmniejszył. Nie zmieniał się jednak fakt, że obracał się nadal w spacerowym tempie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

