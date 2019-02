Śmierć nietoperzy na "biblijną skalę". W dwa dni wyginęła jedna trzecia gatunku - 20-01-2019 W wyniku upałów w Australii pod koniec listopada zginęły 23 tysiące nietoperzy. Zdaniem naukowców, to prawie jedna trzecia populacji gatunku Pteropus conspicillatus w tym kraju. czytaj dalej

Sekcja zwłok

Wychudzone martwe ciała nurzyków zwyczajnych (Uria aalge) znaleziono u północno-zachodnich wybrzeży Holandii. Naukowcy obawiają się, że mogły zostać poddane działaniu substancji, które wyciekły ze statku MSC Zoe. 2 stycznia podczas gwałtownej burzy do morza wypadło z niego 345 kontenerów z parafiną i olejem palmowym.

- To nic pewnego, ale sprawdzamy to - powiedział Mardik Leopold z Uniwersytetu Wageningen, który bada przyczynę zdarzenia.

Leopold poinformował, że dokładna liczba martwych ptaków nie jest znana, ale naukowcy dokonali szacunków.

- Oparliśmy je o średnią liczbę nurzyków zwyczajnych przebywających w ciągu dnia na 300-kilometrowym odcinku holenderskiej plaży. To około 10 tysięcy ptaków - tłumaczył. Jego zdaniem drugie tyle można znaleźć w morzu.

Żeby dowiedzieć się, co zabiło około 20 tysięcy ptaków, trzeba będzie przeprowadzić sekcję zwłok co najmniej stu z nich.

Niektóre dojdą do siebie

Nie wszystkie nurzyki zdechły. Te, które przeżyły, zostały zabrane do specjalnych centrów pomocy. Ptaki karmione są przez rurkę i mają przed sobą długą drogę, by w pełni wyzdrowieć i wrócić do morza.