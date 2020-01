Próbki potencjalnie zakażonych badane są za granicą. Niedługo ma się to zmienić - 29-01-2020

Próbki pobrane od osób, które mogły zakazić się koronawirusem, na razie wysyłane są do badań za granicę. Ministerstwo Zdrowia informuje, że w ciągu najbliższego dnia lub dwóch może się to zmienić. W Polsce nie potwierdzono do tej pory żadnego przypadku koronawirusa. czytaj dalej