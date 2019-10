"Wyglądały jak małpy z dużymi oczami" - 22-10-2019 Jeden z mieszkańców chińskiej prefektury Xiajiang podczas zbiorów herbaty natknął się na dziwnie wyglądające małe ptaki. - Wyglądały jak małpy z dużymi oczami - powiedział Liu. Nie wiedząc, co to za gatunek, przywiózł je do domu. czytaj dalej

Drapieżne trio

Mieszkająca w Gainesville na Florydzie Evangeline Cummings była świadkiem niecodziennej sceny, która rozegrała się na jej posesji.

Z gałęzi krzaku róży zwisał martwy wąż zbożowy, którego ciałem postanowił posilić się wąż koralowy. W momencie, gdy zabierał się do jedzenia, został zaatakowany przez osę z rodzaju Vespula, która zaczęła go zajadle kąsać. Użądlenia były na tyle dotkliwe, że gad musiał przerwać posiłek i poruszać korpusem we wszystkie strony, żeby pozbyć się natrętnego owada.

- Na początku zrobiłam zdjęcie martwego węża. Jednak gdy uważniej się przyjrzałam, zobaczyłam węża koralowego - relacjonowała Evangeline Cummings w rozmowie z portalem ScienceAlert. Później - ku zaskoczeniu kobiety - do węży dołączyła Vespula.

Cummings nagrała całe zdarzenie i umieściła na Twitterze, prosząc jednocześnie internautów o pomoc w "zrozumieniu" tego, co przed chwilą zobaczyła.

Um ok, ⁦@UFEntomology⁩ and ⁦⁦@MartaWayneUF⁩ , I believe I just witnessed a BEE 🐝 stinging a CORAL SNAKE 🐍 while the CORAL was dining on a RAT (?) SNAKE 🐍 and I need your support to process this. ⁦⁦@UF⁩ #FloridaBackyard pic.twitter.com/djbJJGxaUk — Evangeline Cummings (@EvieCummings23) October 17, 2019



Niezwykłe z wielu powodów

Herpetolodzy, czyli specjaliści od gadów, którzy widzieli nagranie, potwierdzili, że wąż koralowy żywi się innymi wężami. Jest jednak bardzo rzadki i częściej można spotkać go pod ziemią niż w przydomowym ogródku. Na dodatek gady te sporadycznie wspinają się na cokolwiek.

Internauci postanowili odnieść się również do nietypowego zachowania osy Vespula.

- Auć! Nawet jadowite węże nie lubią ukąszeń os Vespula - skomentowała herpetolog Natalie Claunch z Uniwersytetu Florydy. Jej zdaniem powodem, dla którego wąż koralowy zdecydował się na nietypową dla siebie wspinaczkę, było łatwe do zdobycia jedzenie. Osa również miała ochotę na mięso martwego grzechotnika, dlatego podjęła walkę.

Wąż się nie poddał

Evangeline Cummings poinformowała później, że po taktycznym odwrocie wąż koralowy ponowił próbę skonsumowania grzechotnika. Tym razem jednak dla własnego bezpieczeństwa postanowił dosięgnąć posiłku, pozostając na ziemi.