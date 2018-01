Mayon wykrztusza lawę na setki metrów w górę. Ewakuowano 75 tysięcy ludzi - 25-01-2018 Wielki pióropusz dymu unosił się w czwartek nad szczytem filipińskiego wulkanu Mayon. Ewakuowani zostali kolejni mieszkańcy okolicznych regionów. Eksperci ostrzegają o rosnącej sile wulkanu. czytaj dalej

Wulkan Mayon od 13 stycznia wielokrotnie tryskał lawą. Od niedzieli jego aktywność zmniejsza się - podały w poniedziałek władze Filipin.

- Trudno ocenić, czy obecna tendencja utrzyma się w najbliższych dniach - powiedziała jednak w rozmowie z agencją informacyjną EFE Winchelle Sevilla z Filipińskiego Instytutu Wulkanologii i Sejsmologii. Dodała, że nie można wykluczyć silnej erupcji wulkanu w najbliższych dniach czy tygodniach.

Lawa tryskała na 600 metrów w górę

EFE zaznacza, że leżący na wyspie Luzon wulkan Mayon w ubiegłym tygodniu wybuchał 10 razy dziennie. Lawa okresami tryskała na wysokość ponad 600 metrów i dotarła na odległość 3 km od krateru. Chmura popiołu osiągnęła już wysokość 5 km.

Pacyficzny pierścień ognia

Wokół góry ustanowiono strefę wykluczenia w promieniu 8 km od krateru, w tym strefę największego zagrożenia w promieniu 6 km. W sumie ewakuowano prawie 81,4 tys. mieszkańców. Wielu z nich przebywa w tymczasowych schroniskach.

Położony w południowo-wschodniej części wyspy Luzon i mierzący 2421 metrów Mayon to jeden z najaktywniejszych filipińskich wulkanów. W ciągu ostatnich 30 lat wybuchł sześć razy. W 2010 roku tysiące mieszkańców regionu musiały przenieść się do tymczasowych schronisk po gwałtownej erupcji, której towarzyszyła emisja olbrzymich ilości pyłu wulkanicznego.



Filipiny leżą w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia, czyli strefie wzmożonej aktywności sejsmicznej obejmującej obszar od zachodnich wybrzeży obu Ameryk do okolic Nowej Zelandii, Japonii, Indonezji. Na terytorium Filipin znajdują się 23 aktywne wulkany.