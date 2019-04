Osiem ofiar cyklonu Kenneth. "Niepokojące jest to, że deszcz nadal pada"

Tornada przeszły przez Stany Zjednoczone. Ofiary śmiertelne, zniszczone budynki - 26-04-2019 Tornada i ulewny deszcz nawiedziły Teksas i Luizjanę. Gwałtowna pogoda przyczyniła się do śmierci pięciu osób. czytaj dalej

Deszcz nie przestaje padać

Cyklon Kenneth dotarł do Mozambiku w czwartek i od tamtej pory przynosi intensywne opady deszczu. Kiedy żywioł dotarł do Cabo Delgado, najdalej wysuniętej na wschód prowincji kraju, prędkość porywów wiatru dochodziła do 280 kilometrów na godzinę.

Jak podały źródła należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych, powołując się na informacje mozambickiego rządu, nie żyje co najmniej pięć osób. Światowy Program Żywnościowy, będący agencją ONZ ostrzega że, Kenneth w ciągu kolejnych dni w północnej części kraju może spaść dwa razy więcej deszczu, niż do tej pory. To może sprawić, że w tym regionie istnieje ryzyko powtórnego wystąpienia powodzi błyskawicznych i lawin błotnych. Wciąż nadal trwa tam usuwanie skutków cyklonu Idai, który nawiedził kraj kilka tygodni temu, doprowadzając do śmierci ponad tysiąc osób.

- Niepokojące jest to, że deszcz nadal pada - powiedział Daw Mohammed z międzynarodowej organizacji CARE, udzielającej pomocy humanitarnej w krajach trzeciego świata.

UNICEF poinformował, że zagrożonych jest ponad 368 tysięcy dzieci w Mozambiku. Krajowy zastępca przedstawiciela UNICEF Michel le Pechoux poinformował, że organizacja jest "głęboko zaniepokojona" tym, że Cabo Delgado nie posiada doświadczenia w radzeniu sobie z takimi kataklizmami, bo w przeszłości do nich tam nie dochodziło.

- Gleba jest nasiąknięta deszczem, a poziom wody w rzekach podnosi się, a więc zagrożenie związane z powodziami może wzrastać w kolejnych dniach - oświadczył Pechoux.

Skutki cyklonu Kenneth (PAP/EPA/HANDOUT)











Nie ma prądu, nie ma jak dojechać

Ocena sytuacji w wielu miejscach jest bardzo trudna - nie ma prądu, a dojazd jest znacznie utrudniony. Mozambickie władze poinformowały, że na wyspie Ibo prawie wszystkie domy zostały zniszczone. Spore zniszczenia odnotowano też na terenie dystryktu Macomia, położonego na obszarze prowincji Cabo Delgado.

Cyklon wcześniej pojawił się na Komorach, gdzie pozbawił życia trzy osoby. Wiatr łamał tam drzewa i niszczył budynki. Pojawiły się też przerwy w dostawach prądu w północnych częściach głównej wyspy Wielki Komor, stolicy kraju Moroni i wyspy Anjouan.