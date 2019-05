Osiem sępów płowych padło w wyniku otrucia. "Śmiertelny cios dla populacji"

Słoniątko nie mogło wydostać się z jeziora. Interweniowali ludzie - 12-05-2019 W piątek, w stanie Asam na północy Indii, doszło do niecodziennej akcji ratunkowej. Małe słoniątko, które wcześniej odłączyło się od matki, nie mogło wydostać się z jeziora. czytaj dalej

Izraelski Zarząd Ochrony Przyrody i Parków Narodowych (INPA) ogłosił, że w piątek rano odnaleziono ciała ośmiu sępów płowych. Dwa sępy z objawami zatrucia przetransportowano do kliniki, gdzie przechodzą rekonwalescencję.

Do śmierci ptaków doszło w trakcie sezonu gniazdowania. To oznacza, że pisklęta najprawdopodobniej nie wyklują się z osieroconych jaj, a jeśli już, to nie przeżyją.

Zatrzymano mężczyznę

Jako przyczynę śmierci drapieżnych ptaków podaje się otrucie. Lokalna policja donosi, że w sprawie zatrzymano trzydziestoletniego mężczyznę, który przyznał się do rozpylenia w czwartek toksycznej substancji, która otruła ptaki. Podejrzany pozostaje w areszcie.

- Zabójstwo tylu ptaków było śmiertelnym ciosem dla populacji sępa płowego - powiedział dyrektor INPA Shaul Goldstein w rozmowie z francuską agencją informacyjną AFP.

Na terenie okupowanej przez Izrael części Wzgórz Golan liczebność sępa płowego w ciągu ostatnich 20 lat gwałtownie spadła. Kilka lat temu wskazywano, że ptaków zostało zaledwie 20. W związku z tym funkcjonariusze INPA od dłuższego czasu podejmowali działania mające na celu zapobiegnięcie wymierania populacji.