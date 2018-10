Ośmiorniczka wielkości ziarna grochu pływała w śmieciach

Wyjątkowo rzadki kot podglądany na wolności. Pokochał kamery - 26-10-2018 Da Long, jedyny samiec irbisa śnieżnego w chińskim rezerwacie przyrody Wolong, daje się podglądać badaczom. Podczas obserwacji prowadzonych przez pracowników rezerwatu pojawił się w kamerze łącznie 25 razy. czytaj dalej

Biolodzy morscy z Narodowego Parku Historycznego Kaloko-Honokōhau na Hawajach podczas jednej z ekspedycji badających rafę koralową natrafili na maleńką ośmiorniczkę. Głowonóg wielkości ziarnka grochu dryfował na kawałku plastikowego śmiecia. Naukowcy zrobili ośmiorniczce zdjęcia. Po krótkiej sesji bezpiecznie wróciła do oceanu.

Chociaż młode ośmiornice wyglądają niegroźnie, mogą być śmiertelnie niebezpieczne dla innych małych morskich stworzeń. Przekonali się o tym hawajscy nurkowie podczas tej samej ekspedycji. Wśród pływających w oceanie śmieci znaleźli inną ośmiorniczkę. Zastali ją w dosyć ciekawej sytuacji - pozbawiała życia kraba równie małego jak ona sama.

Mała ośmiornica (Kaloko-Honokōhau National Historical Park Hawaii)

Według ekolożki morskiej Sallie Beavers były to jednodniowe ośmiornice, które występują w ciepłych hawajskich wodach - należały do gatunku Octopus cyanea lub Callistoctopus ornatus. Gdy ośmiorniczki dorosną, ich ramiona mogą mierzyć od 80 centymetrów do dwóch metrów.

Ciekawostki dotyczących ośmiornic

Ośmiornice należą do rzędu głowonogów, ośmioramiennych mięczaków, do którego zaklasyfikowano około 300 gatunków. Zamieszkują różne regiony oceanów, w tym rafy koralowe, otwarte wody i dno morskie. Różne gatunki zaadaptowały się do różnych siedlisk morskich. Osobniki młodociane bytują w płytkich basenach.

Ośmiornice charakteryzują się niezwykłą inteligencją, znacznie większą niż u pozostałych bezkręgowców. Mają pamięć krótkotrwałą i długoterminową.

Wiele osób wierzy, że ośmiornice to istoty pochodzące z kosmosu. Z takim stwierdzeniem zgadzają się Hawajczycy. Powtarzają oni legendę, zgodnie z którą głowonogi są pozostałością po upadłej pozaziemskiej cywilizacji. Niektórzy naukowcy twierdzą nawet, że ich DNA nie może pochodzić z Ziemi i uważają, że głowonogi te przybyły na naszą planetę na komecie w postaci zamrożonych jaj.