Ostatni samiec ostatnią nadzieją gatunku. Sudan dzielnie walczy z infekcją

Sudan to ostatni samiec nosorożca białego z podgatunku północnego. Żyje w Kenii w rezerwacie. Pod koniec 2017 roku 45-latek złapał infekcję, która zaatakowała jego prawą tylną nogę. Zaczęto go leczyć, i to z powodzeniem. Niestety, pojawiła się kolejna infekcja.

"Zdrowie Sudana się pogarsza. Rokowania nie są dobre" - jeszcze kilka dni temu informował na Twitterze kenijski Rezerwat Ol Pejeta, w którym mieszka nosorożec. "Bardzo się o niego martwimy. Jest stary jak na nosorożca i nie chcemy, żeby niepotrzebnie cierpiał" - pisali przedstawiciele rezerwatu.

W środę jednak świat obiegła wiadomość dająca nadzieję. Doktor Stephen Ngulu, weterynarz w Ol Pejeta, poinformował, że Sudan ma się lepiej. Co więcej, nosorożcowi otuchy miały dodać ostatnie deszczowe dni. Był w stanie nawet wytarzać się w błocie - poinformowano na Twitterze rezerwatu.

It’s been raining heavily on Ol Pejeta for the past couple of days and the weather certainly seems to have lifted Sudan’s spirits. He has been able to wallow in the mud - with the careful assistance of his caregivers – something that he seems to savour. pic.twitter.com/B0bhaIL7GN

— Ol Pejeta (@OlPejeta) 6 marca 2018