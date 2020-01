Ostrzeżenie przed spadającymi legwanami

Chłodne masy powietrza rozpościerają się nad wschodnimi regionami Stanów Zjednoczonych. Zimno dotarło także do południowych stanów Florydy. Temperatura spadła tam do około czterech stopni Celsjusza powyżej zera.

Amerykańska Narodowa Służba Pogoda (NWS) wydała ostrzeżenia przed niską temperaturą. Nie jest to jedyne ostrzeżenie. We wtorek po południu NWS wydała również alert przed spadającymi legwanami.

Jan 21 - This isn't something we usually forecast, but don't be surprised if you see Iguanas falling from the trees tonight as lows drop into the 30s and 40s. Brrrr!

Gdy spada temperatura, robią się ospałe

Legwany zielone to duże jaszczurki. Mogą dorastać do 1,5 metra długości i ważyć 20 kilogramów. To zwierzęta zimnokrwiste - przy spadku temperatury do 10 stopni Celsjusza powolnieją i sztywnieją. W przypadku jeszcze niższej temperatury legwany przechodzą w stan uśpienia lub drętwienia. Wyglądają na martwe, jednak ich funkcje życiowe pozostają niezmienne. W ten sposób chronią się przed chłodem. Może to jednak skutkować utratą przyczepności i spadaniem z drzew.

Jeśli niska temperatura będzie utrzymywać się dłużej, istnieje ryzyko, że spora część uśpionych zwierząt, szczególnie tych mniejszych rozmiarów, wyziębi się na śmierć.

- Próg temperatury zależy w dużej mierze od ich wielkości - wyjaśnił Ron Magill, dyrektor komunikacji z zoo w Miami. - Im większy legwan, tym dłużej może tolerować zimno - dodał.

W południowej Florydzie wiele legwanów przystosowało się do pogody - chowają się w jamach, w izolacji od zimna. Jednak dłuższe okresy chłodu mogą doprowadzać do śmierci wielu osobników.

Gatunek inwazyjny

Nie wszystkich jednak obchodzi los legwanów. Na Florydzie są traktowane jako gatunek inwazyjny, więc niektórzy szukają tylko sposobów na pozbycie się ich ze swojego podwórka.

- Wiem, że jest kilku łowców, którzy niecierpliwie czekają na nadejście chłodnych dni, ponieważ z pewnością ułatwi im to wyłapanie i usunięcie legwanów - powiedział Magill.