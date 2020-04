Oto Winston - pierwszy amerykański pies z pozytywnym testem na koronawirusa

Szop zamieszkał w kościele. Dzwony hałasowały, więc je wyłączył - 28-04-2020 Mieszkańcy miasta Langenhagen na północy Niemiec byli przyzwyczajeni do tego, że trzy razy dziennie słyszeli dzwony miejscowego kościoła. Pewnego dnia dzwony zamilkły. Jak się okazało, stał za tym mieszkający na poddaszu świątyni szop. czytaj dalej

Testy dla nauki

Według CNN troje członków rodziny McCleanów - lekarz Sam McClean, jego żona Heather, pediatra i wykładowczyni na Duke University oraz ich syn Ben - w marcu zarazili się koronawirusem. Jako jedyna żadnych objawów COVID-19 nie wykazywała ich córka Sydney.

Kiedy rodzina wyzdrowiała, wzięła udział w badaniu dra Chrisa Woodsa, wirusologa i jednego z kolegów Heather z Duke University. Badanie miało na celu znalezienie potencjalnych metod leczenia i szczepionki. Od początku kwietnia co tydzień zespół naukowców przychodził do domu McCleanów, aby wykonywać badania krwi i wymazy z nosa.

Test na obecność koronawirusa został wykonany również u ich psa - Winstona. Jego wynik był pozytywny. McCleanowie mają jeszcze jednego psa oraz kota, ale w testach wyszły negatywne wyniki.

Jak tłumaczył kierujący zespołem naukowców Woods, próbki pobierane są również od zwierząt domowych, żeby zobaczyć, w jaki sposób koronawirus rozprzestrzenia się w gospodarstwach domowych.

Kasłał, nie zjadł śniadania

"Łowcy wirusów" badają nietoperze. Szukają w jaskiniach koronawirusów - 28-04-2020 Naukowcy z amerykańskiej organizacji EcoHealth Alliance od lat badają nietoperze żyjące w jaskiniach w chińskiej prowincji Junnan. Poszukują tam nowych koronawirusów, które mogą być źródłem kolejnych potencjalnych pandemii. czytaj dalej

Do przebadania zwierząt specjaliści nie używali testów komercyjnych, które są bardzo poszukiwane na całym świecie. Próbka Winstona to jedyna, która wróciła z wynikiem pozytywnym. Według Duke University Winston jest pierwszym psem w Stanach Zjednoczonych, który uzyskał pozytywny wynik testu na obecność wirusa.

Woods jednocześnie podkreślił, że "ilość wirusa, która została wykryta u psa, była bardzo niska, co sugeruje, że nie byłby prawdopodobnym źródłem przenoszenia wirusa na inne zwierzęta czy na ludzi w tym gospodarstwie domowym".

Jako pierwszy zachorował Sam McClean. Zanim się zakaził, leczył pacjentów z COVID-19. Jak podano, gdy rodzina chorowała, mops wykazywał niewielkie objawy.

- Miał lekki kaszel przez jeden lub dwa dni, kiedy wszyscy byliśmy chorzy, a pewnego ranka nie zjadł śniadania - powiedział Ben McClean. Nie wiadomo, czy jego stan był spowodowany koronawirusem czy inną dolegliwością.

W zeszłym tygodniu władze federalne poinformowały, że dwa koty domowe z Nowego Jorku uzyskały pozytywny wynik na zakażenie koronawirusem. Poza tym zakażenie wykryto u ośmiu lwów i tygrysów w zoo w nowojorskim Bronksie, ale jak poinformował zarząd ogrodu zoologicznego, wszystkie mają się dobrze. Wśród zwierząt z pozytywnym wynikiem są też dwa psy z Hongkongu.

"Nie ma żadnych dowodów, że zwierzęta domowe mogą przenosić koronawirusa"

Druga fala szarańczy w Afryce. "Młode osobniki zjadają wszystko" - 28-04-2020 We wschodniej Afryce pojawiła się druga w ciągu kilku miesięcy inwazja szarańczy pustynnej. Młodsze i bardziej agresywne osobniki wylęgły się i rozprzestrzeniły w regionie, który już dotknięty jest głodem. Teraz zasoby żywności mogą się jeszcze bardziej zmniejszyć, ponieważ szarańcza pożera uprawy. czytaj dalej

Wielu ekspertów weterynaryjnych, w tym przedstawiciele American Veterinary Medical Association, już wcześniej zwracało uwagę, że nie potwierdzono, że koronawirus może przenosić się z zakażonego zwierzęcia na człowieka.

Doktor Anthony Fauci, specjalista od chorób zakaźnych, zaznaczył na konferencji prasowej w zeszłym tygodniu, że "z epidemiologicznego punktu widzenia nie ma żadnych potwierdzeń, że zwierzęta domowe mogą przenosić (koronawirusa) w gospodarstwie domowym".

Takie samo zdanie mają specjaliści Światowej Organizacji Zdrowia. Informują, że nie istnieją dowody na przenoszenie koronawirusa ze zwierzęcia na człowieka.

Przedstawiciele agencji federalnych podkreślają, że badania dostarczają wciąż nowych danych na temat koronawirusa u zwierząt domowych. Doradzają, aby ludzie ograniczali interakcje między swoimi zwierzętami domowymi a innymi ludźmi i zwierzętami.

Ophraella communa. Mały pomocnik w walce z alergią - 27-04-2020 Szwajcarscy naukowcy wskazali nowy rodzaj naturalnej broni biologicznej przeciwko alergii na trawy. Jest nim niewielki chrząszcz Ophraella communa. Żywi się głównie liśćmi i kwiatami ambrozji bylicolistnej, której pyłek jest częstym czynnikiem uczulenia. czytaj dalej

Chcą pomagać dalej

Koty powinny być trzymane w domu, a psy wyprowadzane na smyczy z zachowaniem odstępu co najmniej 1,85 metra od innych ludzi i zwierząt. Psów nie powinno się zabierać do miejsc publicznych, gdzie gromadzi się dużo ludzi i zwierząt. Zwierzętami domowymi nie powinni się także opiekować chorzy z powodu COVID-19.

Heather McClean powiedziała, że jej rodzina zakończyła już kwarantannę i niebawem powróci do pracy. Jej mąż zgłosił się na ochotnika do pracy w specjalnej jednostce COVID-19 na pogotowiu, ponieważ uznał, że dzięki przejściu zakażenia, będzie narażony na mniejsze ryzyko niż koledzy, którzy nie przebyli choroby. Oboje chcą oddać swoje osocze do badań, by pomóc pacjentom.

Jak dodała McClean, Winston również w pełni wyzdrowiał i "jest sobą".