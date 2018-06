"Otwierała umysły i serca milionów ludzi". Nie żyje Koko, gorylica celebrytka

Małpa nie ma praw do zdjęcia, którego jest autorem - 24-04-2018 Małpy jak nie mogły, tak wciąż nie mogą domagać się swoich praw autorskich. Sąd apelacyjny w Stanach Zjednoczonych jest nieugięty. W poniedziałek został ogłoszony ostateczny werdykt w sprawie praw do posiadania słynnego selfie, którego autorem jest makak Naruto. czytaj dalej

Żyjąca w Kalifornii Koko była jedną z co najmniej kilku przedstawicieli ssaków naczelnych, które posiadły umiejętność porozumiewania się znakami języka migowego. Inne to na przykład: szympansica Washoe ze stanu Washington i orangutan Chantek z Atlanty.Jej instruktorka i opiekunka, psycholog zwierzęca Francine "Penny" Patterson, utrzymywała, że Koko rozumie ponad tysiąc znaków "gorylego języka migowego". Jednocześnie od małego była uczona rozumienia mówionej angielszczyzny. Miała rozumieć około dwóch tysięcy słów.

Eksperci spierali się o stopień jej biegłości w porozumiewaniu się. Przeważnie jednak oceniano, że jest to poziom małego ludzkiego dziecka.

"Międzygatunkowa komunikacja i empatia"

"Koko wzruszała miliony, jako ambasadorka wszystkich goryli oraz ikona międzygatunkowej komunikacji i empatii. Była uwielbiana, będzie jej nam bardzo brakowało" - napisała w komunikacie organizacja The Gorilla Foundation. "Umiejętności językowe Koko i jej empatia otwierały umysły i serca milionów ludzi" - czytamy dalej. Gorylica odeszła w środę we śnie - poinformowała fundacja.









Koko miała status celebrytki. Wspominano o niej w popularnym amerykańskim sitcomie "Kroniki Seinfelda". "Przyjaźnili się" z nią gwiazdorzy, jak William Shatner czy Robin Williams. Była bohaterką licznych filmów dokumentalnych.



RIP Koko https://t.co/5Y4UYfPnK3 pic.twitter.com/LQD1XBpIvy — William Shatner (@WilliamShatner) 21 czerwca 2018

Pojawiła się dwukrotnie na okładce czasopisma "National Geographic" - w październiku 1978 roku i w styczniu 1985 roku.