"Pacjent z Londynu" w remisji zakażenia wirusem HIV. To druga osoba na świecie

"Dzwonek alarmowy dla Europy". Superbakterie groźniejsze niż przypuszczano - 27-02-2019

Nie ma żadnych oznak, jakoby zmniejszało się tempo rozprzestrzeniania się w Europie superbakterii opornych na antybiotyki - oświadczył we wtorek unijny komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis. Podkreślił, że utrudnia to leczenie zatruć pokarmowych i innych infekcji bakteryjnych. czytaj dalej