Pada i nie przestanie padać, kolejne rzeki wylewają

"Stary! Tornado rozrywa budynek!". Nawet 12 trąb powietrznych nad stanem Wirginia - 18-09-2018 Co najmniej jedna osoba zginęła, jedna została ranna w wyniku przejścia tornada nad stanem Wirginia. W porównywalnym czasie pojawiło się nawet 12 takich zjawisk. Żywioły są powiązane z pozostałościami po huraganie Florence. czytaj dalej Florence z bardzo silnego huraganu stał się cyklonem posttropikalnym. Dlatego ulewne deszcze nie ustają. Woda utrudnia ludziom powrót do domów. Borykają się z tym między innymi mieszkańcy Fair Bluff w Karolinie Północnej. - Nie byłem w domu, od kiedy to się zaczęło. Teraz też nie mogę się tam dostać - powiedział agencji Reutera Chris Chafin, szef policji w Fair Bluff. Miasto odcięte jest od świata od momentu wylania rzeki Lumber. 30 kwintylionów wody Rosną też obawy o stan wody w rzece Cape Fear w Karolinie Północnej. Synoptycy spodziewają się, że będzie on nadal wzrastał. Stwarza to zagrożenie dla ponad 200 tysięcy mieszkańców miasta Fayetteville. Intensywne deszcze utrudniają naprawę zerwanych linii energetycznych, oczyszczanie dróg oraz powrót mieszkańców do swoich domów. Narodowa Służba Pogodowa (NWS) szacują, że do całej Karoliny Północnej Florence przyniosła nawet 30 kwintylionów (miliard milionów) litrów deszczu. - Powodzie mogą wystąpić jeszcze w ten weekend i w przyszłym tygodniu. To są wciąż niepokojące wieści - powiedział Hal Austin, meteorolog (NWS). Ulewne deszcze mogą nawiedzić obszar północno-wschodniej części Stanów - od Pensylwanii po południową część Nowej Anglii. Szacuje się, że szkody spowodowane przez Florence wyniosą około 22 miliardów dolarów. "To nie rzeka, to droga" Filipińczycy nie tracą nadziei. Wciąż szukają zaginionych po osunięciu ziemi - 18-09-2018 Bilans ofiar śmiertelnych tajfunu Mangkhut może wzrosnąć. Na Filipinach nadal trwają akcje poszukiwawcze zaginionych w osuwiskach osób. czytaj dalej wylała i utworzyła nową w miejscu, gdzie kiedyś przebiegała droga. "To nie rzeka... to droga międzystanowa numer 40" - napisał na Twitterze departament transportu. "To ilustruje nasze przesłanie. Podróżowanie w tej części stanu jest niemożliwe i niebezpieczne". Departament policji w Fayetteville, mieście położonym w Karolinie Północnej, udostępnił na Facebooku zdjęcie, które pokazuje skutki Florence. Rzeka Cape Fear Na zdjęciach widać, jak poziom wody drastycznie rośnie. Sięga ona niemalże najwyższej części jednego z okolicznych mostów. Osoby, które mieszkają w odległości 1,6 kilometra od rzeki muszą się ewakuować. - Następnych 48 godzin będzie krytycznych - ostrzegał Brock Long, szef Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego. Nadal kilkaset tysięcy odbiorców jest pozbawionych prądu. Porównanie poziomu wody w rzece Cape Fear w Fayetteville (źródło: Fayetteville Police Department)



- About 1,000 road closures

- No safe/reliable route for public to/from Wilmington

- Sections of I-95/40 flooded. No reopen time at this time.

- Avoid areas S of US 64/east of I-73/I-74

- https://t.co/Pbux7IDYBi: Use route dropdown

(📷 @NCAviation; I-95 exits 17-19/Lumberton) pic.twitter.com/YMlKxnfPal — NCDOT (@NCDOT) 18 września 2018 Nieprzejezdne drogi Ponad 1100 km dróg w Karolinie Północnej jest nieprzejezdnych. Ekipy ratunkowe jeszcze nie dotarły do wszystkich dotkniętych zniszczeniami miejsc. "Stan dróg wciąż się zmienia" - poinformował na Twitterze we wtorek departament transportu Karoliny Północnej. Narodowa Służba Pogodowa wydała w niedzielę ostrzeżenia przed możliwością utworzenia się tornad w hrabstwie Horry w Karolinie Południowej. Mieszkańcy Myrtle Beach zaobserwowali utworzenie się trąby wodnej. 15-20 tornad pojawiło się w poniedziałek w Wirginii, gdzie zniszczonych zostało wiele budynków. Wideo Trąba wodna w okolicach Myrtle Beach (ENEX) Zabici Huragan Florence dotarł do wybrzeży Karoliny Północnej i Karoliny Południowej w piątek 14 września. Stało się to niedaleko Wrightsville Beach. Do 34 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych. W poniedziałek w stanie Wirginia w wyniku przejścia 16 tornad zginęła jedna osoba. Wcześniej 26 osób zmarło w Karolinie Północnej, a sześć w Południowej. Wśród przyczyn śmierci wymienia się: utonięcia, pożary, zawalone drzewa, zatrucia tlenkiem węgla, zawały serca i porażenia prądem. - Pamiętajcie: większość zgonów powiązanych z burzą to utonięcia w wodach wezbranych rzek, bardzo często dochodzi do nich w samochodach - mówił gubernator Karoliny Północnej Roy Cooper. - Nie przejeżdżajcie przez wodę - ostrzegał.

Heard of deer swimming in flood water in Jacksonville,NC! This is real, we have video if it too on @weatherchannel !!!!! pic.twitter.com/0BsKW3w6Jn — Stephanie Abrams (@StephanieAbrams) 15 września 2018

